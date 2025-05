UGT y CCOO denuncian que son ya cinco las muertes de trabajadores en Córdoba en lo que va de año

Lo que se iba a convertir en una concentración unitaria de los sindicatos de clase de Córdoba CCOO y UGT este viernes en Las Tendillas por el fallecimiento del joven trabajador tras ser aplastado por un montacargas cuando ejercía como camarero en un catering en un local de La Torrecilla de la capital, pasó a convertirse en la expresión de la tragedia por la cifra real de fallecidos en accidentes laborales en lo que va de año, que asciende a cinco personas, y no dos. La información, según critican, no había sido facilitada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, como suele ser habitual en estos casos.

Ambos sindicatos lamentaron “con gran pesar”, la muerte del joven camarero, especialmente por las circunstancias que rodearon esta tragedia, y por la juventud del trabajador, y trasladaron a familiares y amigos su más "profundo dolor" ante esta “terrible circunstancia” en un acto que fue apoyado por Avaela, la AUGC y HOAC, a los que agradecieron su presencia.

El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, subrayó que “desde estos sindicatos nuestro dolor es aún mayor, porque era apenas un muchacho que estaba comenzando a trabajar” y destacó que, por ello, “estamos exigiendo que en este mes que hay tantas fiestas en Córdoba, con tantas empresas que contratan a trabajadores, que las autoridades laborales estén pendientes de que lo estén legalmente y vigilen para que, aquellos que dañan la imagen del empresariado, que no son la mayoría, pero son sujetos que utilizan a personas necesitadas para enriquecerse a costa de su salud y de su seguridad, no puedan hacerlo”. Sarmiento hizo un llamamiento al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la delegación de Empleo de la Junta porque “los casos de esos otros tres fallecidos, especialmente del mes de marzo, no los teníamos a pesar de compartir un grupo en WhatsApp para estas informaciones, y estas tres muertes no nos han sido comunicadas hasta esta misma mañana”.

Alta incidencia de problemas cardiovasculares

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, recordó que "hoy nos concentrábamos aquí por la que entendíamos que era la segunda muerte en accidente laboral y nos encontramos tres muertes más de las cuales no teníamos conocimiento: una por infarto, otra por caída desde altura y otra por aplastamiento por la caída de un muro sobre la persona trabajadora, con lo cual, de las cinco víctimas que llevamos tenemos dos por infarto, es decir, por accidentes no traumáticos, y las otras tres por accidentes traumáticos".

Por su parte, el secretario de UGT Córdoba destacó, igualmente, el alto nivel de accidentes por problemas cardiovasculares, por lo que anunció que “estamos hablando con la delegación de Empleo con el fin de renovar la campaña Nos Unimos en Prevención, que consiste en facilitar a las empresas subvenciones para que compren desfibriladores dándole la formación homologada a trabajadores y que no sólo estarán disponibles para sus plantillas, sino también para las personas que se encuentren dentro de la zona en la que se hayan estas empresas”. Por otra parte. Sarmiendo señaló que, “a pesar de tener conocimientos de algunos detalles relacionados con los accidentes, no podemos comunicarlos porque, con ello, podríamos entorpecer las correspondientes investigaciones”.

Finalmente, el responsable de CCOO afirmó que "una persona trabajadora no puede morir el primer día de trabajo. Si esto pasa es porque algo no se ha hecho bien" y "tenemos que poner pie en pared de una vez por todas y si la administración no hace nada, pues quizá tengamos que tomar otro tipo de medidas". En este sentido, Martín adelantó que "nos estamos planteando presentarnos como acusación particular en este tipo de hechos porque entendemos que esto no es casual, hay una causa y tenemos que llegar hasta el final para que no vuelva a suceder".