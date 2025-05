La huella del apellido Prevost en Córdoba: una historia que nace en el siglo XVIII

La elección de Robert Prevost como nuevo Papa ha generado interés no solo por su estrecha relación con América Latina, en especial con Perú, sino también por sus posibles vínculos con España. Desde la Diócesis de Huelva han señalado que sus abuelos maternos eran originarios de Córdoba. Sin embargo, el apellido Prevost también tiene una presencia histórica en la provincia y un recorrido documentado de más de tres siglos.

Elena Blancat, historiadora cordobesa, siempre sintió curiosidad por su apellido y decidió investigar su genealogía familiar para conocer sus orígenes, cuándo llegaron a Córdoba y, además, hacerle un regalo a su tío Pepe. Tras un minucioso trabajo de investigación en el archivo del Diócesis de Córdoba, descubrió que el apellido Blancat llegó a la ciudad procedente de Francia a mediados del siglo XVIII. Durante esta búsqueda, encontró un dato especialmente curioso: uno de sus antepasados se casó con una mujer llamada María Eugenia Prevost.

Un Prevost en Montemayor

Según los documentos originales que la historiadora ha transcrito, María Eugenia Prevost nació en Montemayor en el año 1757. Era hija de Sebastián Prevost, un francés natural de Estela, una pequeña localidad situada en la región de Occitania, al suroeste de Francia. Sebastián emigró a España, donde contrajo matrimonio con María Josepha de Córdoba, natural del mencionado municipio cordobés.

María Eugenia se trasladó posteriormente a Fernán Núñez, donde se casó con Francisco Blancat. De esta unión nació, en 1783, Juan Pedro Blancat Prevost, el último portador del apellido Prevost en esa línea familiar. A partir de ahí, el apellido desaparece en la descendencia directa, aunque la investigación de Blancat continúa por otras ramas.

La historiadora aclara que este caso no implica necesariamente una conexión directa con los orígenes cordobeses a los que alude la Diócesis de Huelva, ya que esa referencia se haría por la vía materna del Papa León XIV. En tal caso, la conexión sería con su segundo apellido, Martínez, y no con el apellido Prevost. No obstante, considera que esta investigación es una oportunidad interesante para comprender cómo llegó este apellido francés a la provincia de Córdoba.

Ningún Prevost en Córdoba

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 118 personas con el apellido Prevost —73 como primer apellido y 45 como segundo—, principalmente distribuidas en las provincias de Barcelona, Tarragona, Alicante, Madrid y Valladolid, siendo esta última la que concentra el mayor número de registros.