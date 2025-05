«La clasificación que se hace de los reclusos no es real»

-¿A qué cree que se debe esta oleada de agresiones?

-Las causas suelen ser ajustes de cuentas y la entrada de drogas por drones que hemos denunciado. Hemos cogido mercancías en móviles y drogas. Nuestro temor siempre ha sido que pasaran armas. También hay mucha extorsión, mucha población extranjera árabe, que extorsiona muchísimo, aunque las agresiones son por parte de extranjeros y de población española.

-Pero dicho así podría parecer que las agresiones son entre los reclusos por sus rencillas, pero hablamos de las que sufren los trabajadores.

-Exacto. Sería un incidente regimental si fuera una pelea entre ellos. El problema es que está habiendo demasiadas agresiones a los profesionales penitenciarios, y han sido muchas en muy poco tiempo.

-¿Cómo se resuelve esto? ¿Falta personal? ¿Hay muchos reclusos? ¿Faltan protocolos?

-Personal nos falta siempre. La secretaría general tendría que sacar y convocar plazas, una promoción grande, porque faltan como tres mil y pico plazas a nivel nacional. En Córdoba, a lo mejor son un 10% de efectivos, más o menos, entre unas cosas y otras. Y el problema ya no es en la RPT de Córdoba. El problema es tantas ausencias que estamos teniendo, que son incapacidades transitorias por las agresiones. Otro aspecto que repercute es la clasificación interior que tenemos, que es pésima, pero viene desde arriba. Nosotros, el CSIF, responsabilizamos a la secretaría general porque tiene unas políticas penitenciarias muy buenistas, que no son nada reales sobre lo que estamos viviendo el día a día en los patios. Pero la secretaría general no quiere primeros grados, que el primer grado es el más restrictivo. Se conforma con un segundo grado y lo enmascaran. Enmascaran todos los datos.

-Al hablar de grados, ¿se refiere a la peligrosidad del recluso?

-Sí, el segundo grado sería una vida ordinaria y tercer grado ya son los que tenemos en el centro de integración. El tema es que no están clasificados como deben.

-¿Por qué?

-Pues porque la secretaría general quiere dar una imagen buenista a la sociedad, garantista y progresista, que no es para nada real.

-También se han quejado muchas veces de la masificación que sufre el centro penitenciario de Córdoba.

-Sí, ahora mismo tenemos alrededor de unos 1.400, está sobrepasado. Pero lo que está más cargado es el módulo de respeto, es lo que nosotros exigimos y medidas de seguridad mucho más contundentes para arreglar todos estos altercados. Además de que se vea la importancia de la condición de agentes de la autoridad que tanto llevamos esperando y que Marlaska cuando llegó al gobierno fue lo primero que dijo.

