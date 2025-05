CCOO estudia demandar ante la Inspección de Trabajo el accidente de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba estudia presentar una demanda judicial ante la Inspección de Trabajo tras el accidente ocurrido ayer durante un ensayo de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro que se saldó sin víctimas de milagro. En el incidente se desprendió una bolsa con un refuerzo metálico, que sujeta la cadena de un motor, y se precipitó al suelo desde 18 metros de altura.

El delegado de CCOO en la Orquesta de Córdoba, Saverio Ruggieri, indicó que el sindicato está estudiando presentar una demanda judicial por entender que "se ha puesto en riesgo tanto al personal de la formación musical como al público asistente a sus conciertos". “El servicio de prevención de riesgos hace un informe diciendo que todo está bien, pero no nos fiamos de un informe que hacen los mismos que deberían haber prevenido el accidente”, señaló el representante sindical refiriéndose al documento encargado por la gerencia de la Orquesta al servicio de prevención del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE).

Denuncias con solera

En un comunicado, CCOO recuerda que denuncia desde hace tiempo "los muchos riesgos laborales existentes en el Gran Teatro: No hay luz en la parte trasera, el espacio que debe servir de vía de evacuación es tan estrecho que no cabe ni una silla, hay elementos que entorpecen las salidas, la campana acústica no está anclada al suelo, está colgada, y si se desprende, podemos estar hablando de una tragedia…”, relata el delegado sindical. “Ayer no tuvimos que lamentar varias muertes de milagro, y eso no se puede consentir", apunta el delegado sindical.

CÓRDOBA

Sede propia

Por otro lado, desde CCOO reivindican también que la Orquesta de Córdoba necesita una sede adecuada, como la que tienen otras orquestas. "Una ciudad como Córdoba, que presume de ser un referente cultural, necesita un auditorio a su altura”, remarcó Ruggieri que rechaza los planes del gobierno local de trasladar esa sede al Cine Osio, en la barriada de Cañero. “En primer lugar, ese teatro no reúne las condiciones adecuadas para una orquesta como la de Córdoba, y eso por no hablar de que se generaría un conflicto con los colectivos sociales que legítimamente ya están haciendo uso de ese espacio. Además, la ubicación no es la adecuada, teniendo en cuenta que los conciertos se realizan en el Gran Teatro o en el Teatro Góngora y que no se cuenta con personal suficiente para hacer el traslado de sillas”, asegura el enlace sindical.

Por último, CCOO critica que el Ayuntamiento de Córdoba "abandone de esta forma a un emblema de la ciudad como es la Orquesta de Córdoba, que es la orquesta de los cordobeses y cordobesas" y exige la inversión necesaria para dotar a la ciudad de una vez por todas de un auditorio “en condiciones” que sirva de sede permanente a la formación musical.