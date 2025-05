La UCO encarga el proyecto para la rehabilitación interior de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos

La Universidad de Córdoba (UCO) ha adjudicado la redacción del proyecto de rehabilitación interior de la antigua biblioteca provincial de Córdoba (conocida como biblioteca del Estado), que es propiedad de la Junta de Andalucía y está ubicada en Amador de los Ríos. La UCO aspira a quedarse en cesión temporal con este emblemático edificio para cubrir la falta de espacio en la vecina Facultad de Filosofía y Letras, con muchas titulaciones y poco espacio en su sede del antiguo hospital del Cardenal Salazar.

La Plataforma de Contratación del Estado publica la adjudicación de este contrato que se licitó en abril por un importe de 25.410 euros (IVA incluido) y al que habían concurrido 7 aspirantes. La adjudicataria ha sido la arquitecta Macarena Vallejo que se hace con el contrato por 18.150 euros. Se trata de una pequeña actuación en el edificio para poder ocuparlo en cuanto tengan permiso de la Administración andaluza, como explicó el pasado mes de abril a CÓRDOBA la vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda García.

Sin uso desde 2023

La UCO iniciaría de este modo la remodelación del espacio que quedó vacío y sin uso a finales de 2023, cuando los fondos bibliográficos y el personal se trasladaron a la nueva biblioteca situada en Los Patos. Para la cesión del inmueble junto al Campo Santo de los Mártires su propietaria, la administración andaluza, y la UCO firmaron en mayo de 2022 un protocolo de intenciones (siendo entonces rector de la UCO el actual consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos) para trabajar en ese objetivo de la cesión y que la Universidad se quedara con el espacio para ampliar las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Después de eso, se constituyó una comisión mixta entre ambas entidades, se han celebrado varias reuniones para avanzar en el proyecto y la UCO remitió a la Junta un borrador de convenio para la cesión temporal, que eso sí aún no se ha firmado. De hecho, fuentes de la Administración andaluza confirman hoy a CÓRDOBA que la situación sigue en el mismo punto.

Aún así, la UCO ha sacado ya la redacción de esta actuación con vistas a avanzar en el proceso y lograr el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de Cultura.

AJGONZALEZ Biblioteca Provincial de Cordoba y terrenos adjuntos al Campo Santo de los Martires / AJGonzalez / COR

Más 'novios'

Esto ocurre, no obstante, cuando no hay de momento firma del convenio y no siendo la UCO la única institución que anhela usar el equipamiento de la antigua biblioteca. De hecho, es la propia Junta de Andalucía la que insiste en que no ha decidido aún qué hacer con el equipamiento. Esta primavera ABC publicó la posibilidad de que la Junta se planteara destinar ese espacio como complemento del museo de Bellas Artes. Entonces fuentes del Gobierno andaluz señalaron a CÓRDOBA que todavía se estaba estudiando qué hacer con el espacio porque hay varias propuestas encima de la mesa.

