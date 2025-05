Los rostros detrás de la atención de Cruz Roja: "He encontrado un propósito y sentido de pertenencia"

Antonia Sánchez; Marga Villegas; Dolores Adame o Loth Bioko. Detrás de la actividad asistencial de una entidad humanitaria como Cruz Roja hay personas, historias, rostros, desde la mujer mayor viuda que se quedó sola, el migrante que quiere aportar su granito de arena como voluntario, la ama de casa que necesita volver al mercado laboral y no tiene las herramientas y los propios socios, que con su aportación permiten que la atención a los más vulnerables sea una realidad.

Este jueves ha tenido lugar la presentación de la memoria de Cruz Roja en 2024, en la que quedó de manifiesto, además de la cronificación de la pobreza o los datos puros y duros, la gran cantidad de actividades y programas que abarca la institución humanitaria. Uno de ellos es el de Mayores, en el que participa Antonia Sánchez, una cordobesa que lleva consigo el trabajo de Cruz Roja, un acompañamiento que le sirvió a su propia madre a paliar la tristeza y a ella misma su soledad cuando su marido murió.

"Cuando murió mi marido quedé sola en la casa, sin nadie que me dijera no te preocupes o adelante. Llamé a Cruz Roja y expuse mi caso y fue como si me hubiese aparecido Dios", cuenta Antonia, que aseguró que su vida cambió totalmente porque antes "no podía salir ni a comprar", pero la entidad se encarga de llevarle alimentos, regalos y cosas que necesita, así como acompañarla al médico o a hacer tareas para distraerse y mantener la mente activa. "Estás triste y al momento te cambia el cuerpo, te animan, te preguntan y ves que hay cariño y amor, que no te tratan como a una persona cualquiera sino como a una abuela, como familia", expresa.

Inserción laboral

Marga Villegas fue atendida en el Plan de Empleo y, aunque empezó a trabajar con 15 años, al salir del colegio y por necesidad, también tuvo un parón de 18 años sin trabajar, con dos hijos y sin posibilidad de volver al mercado laboral. "Me había convertido en una ama de casa y no me sentía capaz de nada", cuenta, hasta que decidió cruzar la puerta de Cruz Roja y "eso fue un punto de inflexión total". Desde el verano del año pasado está trabajando tras pasar por el programa de empleo para mayores de 45 años, donde "nos hacen mirar dentro, porque venimos automaltratados y con baja autoestima. Ellos se han encargado paso a paso de hacerlo fácil, fue como un vendaval de aire que entró a mi vida en un momento personal muy oscuro", expresa.

Presentación de la memoria de 2024. / A. J. González

Muchos de los atendidos por Cruz Roja también se convierten en voluntarios. Loth Bioko llegó a la entidad a solicitar ayuda, sobre todo de una abogada para mejorar su situación migratoria, pero también quería ser voluntario y lo es desde ese mismo momento. "Me ha dado la oportunidad de crecer a nivel personal, con valores como el compromiso, la lealtad y el respeto", mientras que a nivel profesional "aumentaron mis conocimientos para ser efectivo y eficiente" en el uso de las herramientas tecnológicas. "Hoy puedo decir con orgullo que he encontrado un propósito y sentido de pertenencia, porque no solo estoy ayudando, sino creciendo y aprendiendo cada día". Califica su experiencia como voluntario como "muy positiva y bonita, he aprendido que cada gesto cuenta y tiene un impacto relevante en la vida de las personas". Lo que más le ha marcado es el trabajo en equipo, que considera fundamental y clave para brindar ayuda y apoyo a los más necesitados y "sembrar esperanza donde más se necesita".

Todo esto es posible por aportaciones como la de Dolores Adame, que es socia de la institución desde hace más de 15 años y lo seguirá siendo hasta que pueda porque valora que Cruz Roja "no encasilla a ninguna persona, ayuda a todos por igual".