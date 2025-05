El Pleno de Córdoba confirma la nueva subida de la tasa del agua de Emacsa que debe entrar en vigor en junio

El Pleno también ha aprobado las cuentas justificativas de la asignación presupuestaria que se hace a los partidos de la Corporación municipal, en función del número de concejales que tienen, y que se abone para gastos de funcionamiento del grupo municipal. La justificación de cuentas corresponde al segundo semestre del año 2023. El PP ha justificado gastos por importe de 78.836,67 euros, así como declaración de la no procedencia de reintegro por un importe de 369,88 euros; el PSOE, por importe de 35.600,84 euros, así como declaración de la no procedencia de reintegro por un importe de 29,85 euros; Hacemos Córdoba, por importe de 21.615,48 euros, así como declaración de la no procedencia de reintegro por un importe de 9,80 euros, y Vox, por importe de 16.322,01 euros, así como declaración de la no procedencia de reintegro por un importe de 79,30 euros.