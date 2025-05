El Pleno compromete mejoras en Edisol-Lepanto tras un incisivo debate sobre la eficacia de las mociones de barrios

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves un plan de actuaciones para afrontar las carencias del barrio de Lepanto-Edisol, después de un debate incisivo sobre la eficacia de las mociones de barrios que llegan al salón de plenos de la mano de la oposición. No es la primera vez que la Corporación municipal discute sobre este asunto y duda de que, una vez se aprueban estas mociones, se materialicen las medidas contenidas en ellas. Hasta ahora, la mayoría de las proposiciones de barrio se han estado aprobando por unanimidad y sin debate, pero de un tiempo a esta parte el equipo de gobierno se ha animado a introducir enmiendas de sustitución, pese a que eso implique tener que discutir las propuestas en el salón de plenos.

Por su parte, los grupos proponentes también han empezado a votar en contra de esas enmiendas de sustitución que plantea el gobierno local al entender que "descafeínan" la moción original, y a pesar de que muchas veces las medidas finalmente adoptadas son muy similares a las que ellos mismos defendían en el texto original.

La moción sobre el barrio Lepanto-Edisol ha sido buena prueba de todo esto porque, por un lado, se ha aprobado una enmienda de sustitución del PP sobre la que planteó el PSOE y, por otro lado, el PSOE ha votado en contra de acuerdos parecidos a los que ellos mismos proponían. El texto del PP, muy similar al socialista pero que no incluye plazos ni fechas de las actuaciones en el barrio de Levante, ha recibido el respaldo de Vox y la abstención de Hacemos Córdoba, que ha querido dar "un voto de confianza" al equipo de gobierno. Los socialistas, por su parte, han votado en contra y han sostenido que "no se ha llegado a un acuerdo porque el PP no se quiere comprometer con el barrio de Edisol-Lepanto".

Debate sobre el barrio

En todo caso, el debate de esta moción ha permitido al PSOE denunciar una "dejadez absoluta" en la limpieza de esta zona de Córdoba, la falta de mobiliario urbano como bancos y papeleras o la falta de seguridad en las inmediaciones del centro de salud de Lepanto. Asimismo, el concejal socialista José Antonio Romero ha reclamado la prometida construcción de un aparcamiento en altura en los terrenos del cuartel de Lepanto y la del centro de mayores en las antiguas instalaciones de la Farmacia militar, que "tantas veces ha prometido el PP".

Por su parte, la concejala Marta León (Vox) ha admitido que le parecía "impensable" no llegar a acuerdo en esta moción, aunque ha ironizado diciéndole al PP que es normal que no las cumplan "porque tienen el cajón hasta arriba de mociones de este tipo porque tienen abandonados los barrios". Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos, entiende que es "un jarro de agua fría" para el equipo de gobierno tener que escuchar las palabras de la representante vecinal de la Unión de Levante criticando el estado de su barrio. Además, Hidalgo ha incidido en la idea de que el PP aprueba estas mociones, pero "no hay compromiso de cumplimiento", y ha asegurado que los grupos municipales están "cansados del toreo" del delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga.

Defensa del PP

Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras, ha reconocido las carencias de Edisol-Lepanto, pero ha defendido la necesidad de ir modulando las demandas que llegan de los barrios y los cauces de participación ciudadana, insistiendo en que las peticiones se hagan no vía moción, sino a través de los consejos de distrito.

En cualquier caso, el equipo de gobierno asegura que está "en el buen camino" para ir mejorando los barrios de Córdoba, y que lo hará de manera planificada y consensuada con los vecinos.

Lo que se ha aprobado

La moción aprobada incluye doce medidas que pasan por instar a la Junta de Andalucía a que acelere la puesta en marcha del punto de urgencias del centro de salud de Levante Sur e impulse la construcción de un centro de mayores en la antigua Farmacia militar; acelerar la tramitación administrativa del aparcamiento en altura de Lepanto; y ampliar la biblioteca central Antonio Gala. Además, se insta al equipo de gobierno a negociar con el Ministerio de Defensa la cesión de los edificios de viviendas del cuartel de Lepanto para la construcción de apartamentos para mayores, incrementar la presencia de Policía Local y la Policía Nacional en el barrio e implantar un equipo integral de Sadeco en esta zona de Córdoba. Por su parte, la Delegación de Infraestructura se compromete a asfaltar la mitad de la calle Sagunto, la más cercana a Ronda del Marrubial, que se encuentra en muy mal estado dentro del plan de asfalto 2025-2027, reurbanizar el espacio delantero del centro de salud, mejorar la iluminación y reformar los acerados, el firme y la accesibilidad de la calle Julio César, entre otros.