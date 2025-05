Lourdes Morales pide comparecer ante el Pleno por los fallos de la administración electrónica con duras críticas de la oposición

La delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, comparecerá ante el Pleno de Córdoba el próximo mes de junio para explicar lo ocurrido durante la implantación de la nueva plataforma digital del Ayuntamiento de Córdoba. Como ya contó este periódico, ha sido finalmente la propia edil la que ha solicitado comparecer por este motivo de manera "voluntaria", si bien antes de que esto ocurriera los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba habían exigido explicaciones a Morales en varias ocasiones y al propio alcalde, José María Bellido, así como la convocatoria de una sesión extraordinaria y monográfica por "el caos" provocado con la sede electrónica.

La solicitud de comparecencia no ha sido óbice para que en la sesión plenaria que se celebra este jueves la oposición haya reiterado sus críticas hacia la puesta en marcha de este nuevo sistema y los problemas que ha acarreado tanto a los empleados municipales como a la ciudadanía. El turno de palabras sobre esta cuestión ha sido bronco y el presidente del Pleno ha llegado a llamar al orden al portavoz del PSOE Antonio Hurtado, que ha arremetido contra la puesta en marcha de la sede asegurando que se están registrando "cientos y cientos de incidencias". "El colapso es total, el caos es absoluto y la información ha sido nula", ha asegurado el edil del PSOE indicando que han sido muchas las quejas ciudadanas que han llegado a su grupo municipal y que Morales "no tiene capacidad" para culminar este reto tecnológico.

La delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, hoy en el pleno. / A.J. González

El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, entiende que es "oportunismo político" que pida comparecer ahora la delegada y ha pedido la dimisión de Morales por "no haber estado a la altura" y haber puesto en marcha una plataforma que "no está funcionando". Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha destacado que la comparecencia "no es voluntaria" porque ya la habían solicitado PSOE y Hacemos y ha exigido a Morales que "dé la cara después del desastre en el que estamos sumidos".

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado las críticas de la oposición y que haya solicitado incluso la dimisión de la delegada sin ni siquiera escucharla en su comparecencia. Asimismo, el edil ha recordado que no era hoy cuando debía darse el debate sobre la plataforma y que es "una deslealtad" tratar de adelantarlo. Por último, Torrico ha sacado a la palestra el apagón producido en España para rebajar la gravedad de lo expuesto por la oposición.

Un trámite accidentado

El cambio de la plataforma común de tramitación (PCTM) del Ayuntamiento de Córdoba comenzó el pasado 31 de marzo, y desde entonces han sido muchas las voces que han criticado sus deficiencias y fallos. Durante todos estos días, el gobierno municipal, por su parte, ha tratado de relativizar la importancia de estos problemas y circunscribirlos a las incidencias técnicas habituales en un cambio tecnológico de esta envergadura.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba se vio obligado a emprender un proceso acelerado de digitalización durante el confinamiento, ya que hasta ese momento apenas ningún proceso municipal se podía hacer de manera telemática. En aquel momento y gracias a un acuerdo de colaboración con la Diputación de Málaga, el Consistorio cordobés empezó a operar a través de la plataforma de la institución malagueña. Después de estos años, el equipo de gobierno decidió desarrollar un sistema propio en el que trabaja desde julio del 2023.