Jesús Fernández, obispo electo de Córdoba: "León XIV es un Papa con hondura espiritual y compromiso con los pobres”

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 126, 3). Con estas palabras queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud por el don que Dios ha concedido a la Iglesia y al mundo entero al regalarnos un nuevo Papa: León XIV. Su primera intervención desde la logia vaticana comenzó con el saludo del Cristo resucitado, el Buen Pastor que dio la vida por su rebaño: “La paz sea con vosotros”.

También proclamó con firmeza: “Dios quiere a todos y el mal no prevalecerá”, consciente de la conflictiva situación global: guerras, divisiones entre naciones, tensiones sociales, e incluso las luchas interiores del corazón humano. De ahí su deseo de que la paz de Cristo, “desarmada y desarmante”, llegue a todos los rincones de la tierra y transforme los corazones.

La paz, don de Dios que nos llena de esperanza, exige también nuestra colaboración. Por ello, el nuevo Papa subrayó la importancia del compromiso humano en favor de una cultura del diálogo y del encuentro. Su propia vida ha sido una escuela de apertura y universalidad: nacido en Chicago, de madre española y padre francés, fue misionero en Perú y, más tarde, obispo de Chiclayo durante ocho años (2015–2023). Dos años atrás, el Papa Francisco lo llamó a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos, después de haber vivido allí doce años como Prior General de la Orden de San Agustín. Su trayectoria vital, su formación y su sensibilidad pastoral avalan un pontificado de talante abierto, misionero y comprometido.

Muy cercano al Papa Francisco —con quien se reunía semanalmente—, León XIV comparte su deseo de avanzar en la renovación de la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II: una Iglesia que se entiende como Pueblo de Dios, inclusiva, cercana y en salida. Por eso no faltó en sus primeras palabras el llamado a construir una Iglesia sinodal, que viva la caridad, busque la paz y se mantenga siempre cercana a los que sufren.

"Me atrevo a decir que estamos ante un Papa de profunda hondura teológica y espiritual, con raíces agustinianas bien firmes". Así lo expresó al citar a san Agustín: “Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo”. No cabe duda de su compromiso con los pobres, los enfermos, los excluidos y quienes aún no conocen a Dios. Como su predecesor, León XIV entiende que la fe no es solo un camino de salvación personal, sino también una fuerza transformadora para el mundo, orientada a promover la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad humana y la vida.

La tarea que tiene por delante no será fácil. Por eso lo encomendamos al Señor y a nuestra Madre, la Virgen María. Y nosotros, como Iglesia, nos sentimos llamados a renovar nuestro compromiso con la unidad, la evangelización y la construcción de un mundo más fraterno y habitable.