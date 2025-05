El fiscal exime de culpabilidad al segundo menor detenido por el apuñalamiento mortal de El Arenal

La Fiscalía de Menores de Córdoba considera que el segundo menor que fue detenido tras el apuñalamiento de otro joven en El Arenal el pasado mes de febrero no tuvo responsabilidad en los hechos y no se le puede acusar de ser "autor, cómplice o encubridor del delito de homicidio o asesinato". Según ha podido saber este periódico de fuentes de la investigación, el fiscal ha solicitado el archivo de su causa y el sobreseimiento de la misma.

En concreto, el juez reclama la absolución de este menor por considerar que no hay "motivos suficientes" para acusarlo. El menor, para el que la Fiscalía propone la absolución, fue detenido tras saberse que acompañaba al presunto autor del apuñalamiento ocurrido el día 1 de febrero tras una discusión con la víctima por una botella de alcohol, ya que considera que no fue partícipe de los hechos delictivos. Además, el Fiscal indicó que el citado menor, cuando declaró en calidad de investigado, se ratificó en todos los extremos en cuanto a lo declarado en dependencias policiales, tras presentarse voluntariamente, asesorado por su letrada.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el pasado día 1 de febrero, cuando el principal acusado, en compañía de este segundo menor, que es defendido por la abogada María del Mar Jiménez, se dirigieron al grupo donde estaba la víctima para pedirles alcohol, a lo que accedió la víctima, pero al reclamarle una segunda copa (para el presunto autor del apuñalamiento) y serle negada su petición, Alejandro (la víctima) se percató de que le había sido arrebatada una botella y, al reclamarla, fue cuando recibió un "un golpe en el abdomen", que resultó ser una puñalada, por el joven que todavía está recluido en un centro de menores.

Según pudo saber este periódico tras los primeros interrogatorios, el ahora exculpado, al percatarse de lo ocurrido, le espetó: "¿Qué has hecho, loco?". Acerca de la huida del menor ahora eximido de responsabilidad, el fiscal señala que el menor se mostraba "muy asustado, ya que no se esperaba" que su acompañante "agrediera con una navaja" a la víctima, "desconociendo incluso que la llevara consigo". Es más, en su declaración apuntó que no creyó que la herida fuera mortal "hasta que a la mañana siguiente se enteró del fallecimiento" del otro menor.

En las argumentaciones del fiscal se señala que todos los testigos interrogados confirmaron la versión del menor, en el sentido de que "hubo un único agresor". Asimismo, se considera que no fue una acción premeditada y que este segundo investigado "nada aportó al hecho ni ejerció acto alguno de violencia contra la víctima".

Tras ser interrogados ambos menores, el segundo de ellos, para el que el fiscal pide su absolución, fue puesto en libertad.