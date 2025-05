CCOO, APFP, Acaip-UGT y USO acuerdan mejoras para evitar agresiones a la plantilla de la prisión de Córdoba

Los sindicatos CCOO, APFP, Acaip-UGT y USO, con representación en la Prisión de Alcolea, han llegado a un acuerdo con la dirección del centro penitenciario de Córdoba, después de encadenar desde el pasado 23 de abril pitadas a la salida del relevo de la noche como protesta por las cuatro agresiones sufridas por la plantilla en las últimas semanas.

Los cuatro sindicatos se han reunido este miércoles con la dirección de la cárcel para abordar los últimos incidentes y celebran que se hayan aceptado algunas mejoras y se hayan acordado medidas para mantener la seguridad de los trabajadores durante su jornada laboral. En un comunicado, los sindicatos advierten, no obstante, de que se mantendrán vigilantes para que realmente se cumpla lo acordado y "dentro de un tiempo prudencial si no observamos resultados o la adopción de estas medidas, no descartamos posibles movilizaciones", añade el comunicado.

De manera paralela a esta reunión, CSIF, sindicato mayoritario en la Prisión de Alcolea, ha celebrado también este miércoles una concentración a la entrada del establecimiento para mostrar la preocupación de la plantilla del centro penitenciario por el incremento de los incidentes violentos que han tenido lugar en el centro durante las últimas semanas.

Protesta de CSIF en la prisión de Córdoba. / CÓRDOBA

Acuerdos y medidas

Los representantes sindicales de CCOO, APFP, ACAIP-UGT y USO detallan a CÓRDOBA algunas de las medidas acordadas en la reunión, entre las que destaca la mejora de la clasificación de los internos, así como la calificación de las agresiones. "No debería considerarse leve una agresión en la que ha habido un intento de estrangulamiento", puntualizan la representante sindical de APFP.

Asimismo, la dirección ha considerado la posibilidad de reducir el número de módulos de respeto para que haya "una mejor separación de los internos más conflictivos". Por último, los sindicatos han reclamado más recursos materiales y humanos, alertando del envejecimiento que ha sufrido la plantilla de Córdoba en los últimos años, y de que no se cubren las bajas de larga duración.

Reivindicaciones de CSIF

Por su parte, CSIF reclama, además, una relación de puestos de trabajo (RPT) completa en todos los centros penitenciarios, la actualización de los medios coercitivos acordes a la realidad actual, la implementación de los dispositivos TASER para situaciones controladas y excepcionales y de forma totalmente regulada, la existencia de apoyo psicológico al trabajador agredido, así como la elaboración de una guía de asesoramiento jurídico al personal afectado.

CSIF reclama, asimismo, una correcta clasificación de los internos, un plan de formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas y la actualización de la catalogación de las infracciones disciplinarias cometidas por la población reclusa que data de 1981.