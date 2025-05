Llegan los primeros trenes a Córdoba tras horas de retraso en la circulación ferroviaria

Los primeros trenes procedentes de Madrid y Sevilla han llegado a la estación de Córdoba a las 10.30 horas aproximadamente y tras horas de retraso y cientos de personas perjudicadas por el robo de cables en varios puntos de la provincia de Toledo, que afectó a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Han estado afectados todos los servicios de alta velocidad, desde los primeros de la mañana hasta las 09.30 horas aproximadamente, que se ha restablecido la circulación de manera paulatina.

El primero en llegar a Córdoba procedente de Sevilla salió de Santa Justa a las 9.40 aproximadamente. Minutos más tarde lo hacía el primero procedente de Madrid y un tercero de la compañía Iryo, con lo que poco a poco se ha ido restableciendo el servicio, pero con cientos de afectados por los retrasos y muchos todavía sin saber a qué hora saldrá su tren.

Algunos usuarios compran un nuevo billete

Alejandra tenía el billete del tren que iba de Málaga a Barcelona a las 8.22 horas y hacía parada en Córdoba, su destino final, pero lógicamente y como muchos otros el tren no salió. "Me he comprado otro que salía a Sevilla a las 9.17, pero todos estaban retrasados", explica. Le urgía llegar a Córdoba por trabajo y el nuevo billete le costó casi 30 euros, mientras el primero 15 euros: "Podía haber sido peor", admite e informa que la estación de Málaga estaba también llena de gente afectada. Los trenes que van desde María Zambrano a Sevilla, por ejemplo, paran en Córdoba.

La desinformación fue la principal tónica en la estación de Córdoba hasta que pasadas las 09.30 los operarios comenzaron a organizar las filas para abordar los primeros trenes, no sin confusión. "Esto es un descontrol, lo están gestionando muy mal, no hay megafonía para comunicar y nadie sabe nada" se queja una usuaria y agrega que los trabajadores, sin embargo, "no tienen culpa" y que "hay que ser pacientes". Por suerte, dice, no tiene nada esperándola que le afecte demasiado.