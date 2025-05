Incertidumbre y numerosos afectados en Córdoba por los trenes retrasados tras el robo de cable en Toledo

Numerosos cordobeses y visitantes se están viendo afectados en la estación de tren de Córdoba por el robo de cable en cuatro puntos diferentes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por la provincia de Toledo, que está generando importantes retrasos desde ayer domingo.

Los trenes con destino Madrid y con destino Sevilla no han salido esta mañana y la incertidumbre reina en la estación de Córdoba, con cientos de viajeros que no han podido llegar a sus destinos tal y como lo tenían planificado. Por trabajo, la mayoría, por ocio, como los turistas, o por conexiones de avión, esta incidencia ha trastocado todos los planes esta mañana. Hay mucha gente en la estación, algunos durmiendo o teletrabajando en el suelo.

"No sabemos la demora", cuenta una afectada

Alicia, Luna y la pequeña Julia, de 5 años, viajan a Bruselas a las 14.20 desde Málaga y, al menos en el tren que tenían, no van a poder llegar a tiempo. De momento, han resuelto que un familiar las lleve al aeropuerto. Habían comprado el tren de las 9.13 horas pensando en posibles demoras, ya que, aseguran, en los últimos años "en Renfe siempre hay retrasos" y los querían evitar. Deben llegar hoy a Bruselas por trabajo y temen perder el vuelo. "No sabemos la demora y no hay nada estimado", aseguran.

Cientos de personas aguardan en la estación de trenes de Córdoba, este lunes. / Víctor Castro

Andrés tenía un tren a Madrid a las 7.15. Debía llegar por trabajo, pero hasta las 9.00 horas todavía no sabía cuándo podrá salir. La desinformación reina en la estación, ya que asegura que nadie ha dado previsión de salida, solo información sobre el robo de cable. Andrés estaba con dos compañeros, José y Andrés, cordobeses que tenían que haber salido a las 9.30 a Huesca, también por trabajo. "No podemos tomar ninguna decisión, estamos esperando indicaciones", afirman.

Óscar Puente dice que no habrá trenes hasta las 9.30 horas

Según Adif, los primeros trenes podrían reanudarse a partir de las 9.30 horas, pero los viajeros echan en falta información clara dentro de la estación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este lunes que hasta las 9.30 horas no habrá trenes entre Madrid y Andalucía tras el robo de cable en cuatro puntos de la provincia de Toledo que ha dejado miles de pasajeros afectados.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero recogida por la Agencia Efe después de que los trenes que conectan Madrid con Andalucía sigan sin salir horas después de que se identificara este robo de cable -de 150 metros- en cuatro puntos de Toledo, a escasos kilómetros de distancia.

Dos personas aguardan a la salida de sus trenes este lunes, en la estación de Córdoba Central. / Víctor Castro

Adicionalmente, ha subrayado que un tren de Iryo se encontró parado a la altura de La Sagra por un problema en la catenaria y hubo que proceder al transbordo a otro tren para poder llevar a los pasajeros a destino, generando un problema adicional.

Puente, que ha señalado que este robo supone unos 1.000 euros como mucho, pero genera daños terribles, ha calificado de actos "muy graves" y de "sabotaje" estos hechos y ha hecho un llamamiento para que aquellos ciudadanos que puedan ofrecer información al respecto colaboren en la medida de lo posible.

De cara a retomar la circulación, los técnicos de Adif continúan con los trabajos de reposición del material robado y la reparación de las averías y se está trabajando para reubicar y poner trenes en doble composición para normalizar la operativa tras el robo de cable que sensoriza las vías.

Esta misma mañana, Adif preveía que no saldrían trenes desde Madrid antes de las 8.00 ni desde Sevilla antes de las 7.00. Sin embargo, según han confirmado a Efe fuentes de la compañía, siguen sin salir trenes desde Madrid a Andalucía ni desde Sevilla a la capital.

Cientos de personas afectadas por los retrasos en Renfe, este lunes, en la estación de Córdoba. / Víctor Castro

Avosp de Renfe a primera hora

Renfe ya pidió esta mañana a los viajeros que, debido al número de trenes afectados y con el fin de evitar aglomeraciones en Madrid Puerta de Atocha, aquellos con salida hacia Toledo, Puertollano y Andalucía antes de las 8.00 no se presentasen en la estación hasta esa hora.

Patrullas de seguridad de ADIF, junto a la Guardia Civil, estaban documentando esta incidencia para interponer la preceptiva denuncia, ha indicado la compañía dependiente del Ministerio de Transportes en redes sociales.

Los cortes y robos de cable se han producido en cuatro puntos diferentes de los municipios de Los Yébenes y Manzaneque, afectando a las instalaciones de señalización de la línea.