Dejadnos Llorar pide la mediación del gobierno local para que se concluyan las exhumaciones de las fosas de Córdoba

La asociación Dejadnos Llorar, que preside Antonio Deza, ha hecho un llamamiento al gobierno municipal que encabeza el alcalde, José María Bellido, para que se concluyan los trabajos de exhumación iniciados en los cementerios de Córdoba La Salud y San Rafael el 23 de octubre del 2023. En un escrito remitido a los medios de comunicación, la asociación advierte, teniendo en cuenta que las labores de exhumación se suspenden en verano, que en los pocos más de cinco meses que restan para que finalice el contrato en vigor "no se van a poder exhumar todas las víctimas cuyos cadáveres yacen en las dos fosas abiertas" en La Salud.

Para la asociación Dejadnos Llorar ese es un hecho del que no cabe ninguna duda y una realidad que "tampoco niega la dirección del equipo que lleva a cabo los trabajos en este cementerio". Esa situación, reconoce la asociación, les genera una gran inquietud, "y peor es el caso del cementerio de San Rafael donde, hasta el momento, no hay previsión alguna" de retomar las exhumaciones. Por ello, y para que los acuerdos ya previstos recientemente pactados por las cuatro administraciones se lleven a cabo, "es necesario un movimiento solidario, encabezado por el gobierno local con el apoyo imprescindible del resto de la Corporación municipal, que colabore leal y honradamente en la causa".

Dejadnos Llorar pide la mediación del quipo de gobierno para que "con justicia y dignidad, con respeto a las víctimas y a sus familiares, a la ciudad de Córdoba, a la ley, a los derechos humanos y a la democracia (encarnada en las cuatro instituciones implicadas y en las personas que las representan) se cumplan los compromisos adquiridos". En caso contrario, dicen, "la única opción que nos queda será volver a cubrir la fosas y dejar que sigan criando jaramagos, igual que en los 89 años pasados".

"No somos visionarios ni alarmistas, lo que decimos es fácil de comprobar y lo único que pretendemos es que ese final tan deplorable después de tantos años, con tantas expectativas incumplidas y un presupuesto considerable gastado, no llegue a producirse. Y que nadie se engañe, a ese final vamos encaminados", advierten.

Un hecho histórico "muy grave"

En último lugar, en el escrito la asociación reflexiona sobre la posibilidad de que algunas personas no tengan la percepción de que es "un hecho histórico muy grave el que Córdoba contenga una de las fosas mayores del mundo y que, tras 89 años de abandono, los restos de los que allí yacen no hayan sido rescatados todavía". "La historia juzgará nuestro comportamiento colectivo como ciudadanas y ciudadanos civilizados y si al final las fosas vuelven a su estado anterior y las víctimas rescatadas, pocas o muchas, no son alojadas en un memorial digno, si el cementerio de San Rafael, donde más víctimas fueron arrojadas como perros, sigue sumido en el olvido despreciable, se habrá producido uno de los hechos más tristes y vergonzosos de la historia de esta ciudad".

