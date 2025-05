Eduardo Lucena: «Se puede crecer, pero tiene que ser de la mano de las comarcas»

En el momento álgido de la actividad turística de Córdoba, el delegado de Turismo de la Junta defiende trabajar conjuntamente por ordenarla, al tiempo que analiza la realidad de un sector que va creciendo tanto en la capital como en la provincia.

-¿Cómo calificaría el momento turístico de Córdoba hoy en día?

-Yo creo que de esplendor. Porque Córdoba está de moda. Y no vamos a entrar en los datos porque sería volvernos locos, pero, por ejemplo, esta Semana Santa hemos sido, dentro del turismo de interior, la provincia más requerida por los turistas. Por lo tanto, Córdoba está de moda. Y lo está por muchas cuestiones. Evidentemente, la pieza número uno es la conectividad. Esa conectividad nos está dando mucho valor. Y, luego, el esplendor de nuestros cuatro patrimonios mundiales, que están haciendo un eco importante en la sociedad. Y la Mezquita-Catedral marca el hito de la marca Córdoba. A esto se suma al trabajo también fundamental de la marca Andalucía. Córdoba es un destino obligatorio. Y la ciudad está empezando a verlo y, evidentemente, hay que tomar alguna que otra medida para ordenarlo.

-Después de la pandemia ya parece que vamos recuperando resultados. ¿Tenemos todavía margen de crecimiento?

-A ver, el crecimiento tiene que ser muy sostenible y lo que tenemos que hacer es alargar la vida del turismo en Córdoba durante los 365 días. Se pueden tener mejores datos, pero para crecer tenemos que hacerlo en torno a las comarcas, a las siete.

-Pero, ¿cómo se puede hacer compatible ese crecimiento turístico con la sostenibilidad y el respeto al patrimonnio y a la convivencia?

-El problema lo tenemos en momentos puntuales, cuando tienes una oferta turística basada en momentos. Hablamos de mayo, nuestro mayo es brutal. Entonces, ¿qué necesitamos? Diversificar, para que el turista no entienda que Córdoba solo es visitable en mayo, sino que también lo es visitable en abril, en septiembre, en octubre y en verano con sus encantos. Y en esas propuestas hay que ir avanzando, en lanzar esa agenda alternativa que nos permita ir diversificando. Y luego están los productos turísticos naturales que tenemos en las diferentes comarcas. Somos ricos, tenemos siete denominaciones de origen que no las tiene ninguna provincia, los cuatro patrimonios de la Humanidad y los dos naturales que tenemos. Por lo tanto, esa diversificación nos puede llevar a eso, como lo está haciendo en los patios, que ya no solo abren en mayo, sino que también en Semana Santa o en Navidad.

-En Córdoba capital se habla de momentos de congestión. ¿Lo ve así también?

-Sí, sí. Pero digamos que es una congestión natural. Me explico. Durante los patios tú no puedes poner un cartel en el exterior. Partimos también de la base de que de cada diez turistas que vienen a Córdoba, aproximadamente entre 6 y 7 vienen por el patrimonio y por la cultura. Por lo tanto, ya es un turista que marca respeto. Quien valora, quien viaja, quien invierte su capital y su tiempo en visitar un destino por la cultura y el patrimonio es porque lo valora y lo respeta.

-Entonces, ¿Córdoba todavía está lejos de morir de éxito?

-Sí, sí. Estamos lejos. Esto no ha sido como Málaga. Si no pones medidas correctoras en tiempo y forma, pues claro. Pero Córdoba está lejos. Yo creo que no hay que tener ese miedo porque no es verdad. Hay que ordenarlo. Ahora se acaba de poner un poquito de orden, bien hecho, por parte del Ayuntamiento de Córdoba en las zonas más tensionadas, como es el centro y el sur.

-Hay quien dice que habría que velar más por la calidad que por la cantidad.

-Eso es cierto. Hablamos ya de una industria donde hay casi 500.000 trabajadores en toda Andalucía y en Córdoba también crecemos, pero queremos que los empleados del turismo tengan buenos sueldos y para eso necesitamos también que el beneficio empresarial sea interesante y para ello necesitamos turistas que tengan una capacidad económica alta. Hemos pasado de un gasto medio diario de unos 70 euros a aproximadamente 80. Eso es lo que nos va a ir dando un turismo de calidad, pero la calidad hay que marcarla también en los alojamientos, en la posibilidad de visitar los monumentos sin masificación, no como pasa en mayo.

-El Ayuntamiento está poniendo ya freno a las viviendas turísticas, pero ¿se ha llegado a tiempo?

-Sí. Sí se ha llegado a tiempo, en el sentido de que es imperioso tomar una medida mucho más práctica. Yo creo que la palabra es ordenar. Estamos a tiempo porque esto afecta a la capital, pero luego tenemos 76 municipios donde esto está siendo lo contrario, la vivienda de uso turístico, los nuevos alojamientos y hoteles pequeñitos vienen a dar valor a esas casas que estaban abandonadas, por lo tanto, soportan el crecimiento y ayudan a esa fijación de población que queremos.

-Ha mencionado antes el crecimiento de la planta hotelera. De hecho, en Córdoba siempre se habló de que necesitaba más hoteles. Pero, ahora, la proliferación de viviendas turísticas, de apartamentos y esa planta hotelera, ¿puede ser excesiva o es complementaria?

-Es complementaria porque, por un lado, se están dando de baja licencias para viviendas de uso turístico y se va a ir aminorando el parque de las mismas y todos los hoteles que se están construyendo en Córdoba están siendo de nivel medio alto. Por lo tanto, es un turista diferente al que convive en un apartamento turístico. ¿Cuál nos interesa más?. Evidentemente, todos, pero dentro de un orden. Está claro que el turista de más calidad es el que más gasta, el que más valora el destino.

-¿Qué piensa de la tasa turística?

-Yo creo que no hace falta. Primero tiene que haber un consenso. Y no hace falta porque ya hay un rédito económico en los empresarios. Y los empresarios son los primeros que no quieren la tasa turística. Ahí hay otro dato importante, y es que el 30% de los andaluces que viajan lo hacen dentro de Andalucía, así que nos pondríamos una tasa a nosotros mismos.

-En Córdoba también ha crecido mucho la oferta de turismo rural. ¿Es esa la vía para desestacionalizar el turismo?

-Esa es la correcta. Hay que tener en cuenta que nosotros no podemos tener 76 municipios al margen de la capital en la propuesta y en la estrategia turística, porque si a estos dos millones de visitantes que vienen a la Mezquita- Catedral somos capaces de movilizarlos y que pasen un día en una comarca, que pasen otros dos días en la capital, crecemos en número de pernoctaciones también. Y si un día, en vez de haber 100 personas en un sitio, tenemos 65 en la capital, 5 en una comarca y 5 en otra, se diversifica.

-Desde el sector se habla también de la necesidad de más promoción. ¿Está Córdoba bien promocionada?

-Tiene margen de mejora. Se está haciendo una cantidad importante de promoción, pero volvemos a lo mismo. Quizás haga falta ordenarla y segmentar más. Creo que el Ayuntamiento está intentando buscar ese objetivo. El turismo ahora mismo hay que ordenarlo y mandar una estrategia para llegar al segmento de la sociedad que quiera.

-Cada ayuntamiento, cada administración tiene sus planes estratégicos, sus planes de sostenibilidad, pero me da la impresión de que falta un poco de coordinación.

-Ese es el titular. El titular es que tenemos productos, lo tenemos todo, pero necesitamos ordenar la oferta. Tiene que haber una Córdoba única, un plan estratégico de Córdoba que paralelamente venda sus comarcas y vaya todo unido. No podemos ir cada uno por su lado. Es cuestión de eficiencia. Eso sí es un reto en el que estamos trabajando y pronto habrá algún tipo de proyectos que van encaminados a esa unión de la promoción turística.

-En la provincia hay dos pueblos declarados municipios turísticos, Iznájar y Rute. Parecen pocos, ¿o son muchos para ser una provincia de interior?

-Son treinta y tantos en toda Andalucía. Poco parece a priori y debería tener alguno más. Eso se mide en unos parámetros que tienes que cumplir, una serie de alojamientos turísticos y hoteleros y un número de visitantes que tienes que ser capaz de contabilizar con un sistema más o menos riguroso y cuesta. Fíjate que están Rute e Iznájar y pueblos como Priego, Montilla, Lucena u otros no tienen la capacidad de llegar a los requisitos exigidos.

