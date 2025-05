Hacemos Córdoba limpia pintadas falangistas junto a la portada de la Feria de Córdoba y alerta de la "inacción" del alcalde

Durante los trabajos de montaje de la portada de la Feria de Córdoba en El Arenal, han aparecido, denuncia Hacemos Córdoba, pintadas con simbología falangista en el abrevadero de caballos situado junto a la entrada principal del recinto. Aunque las pintadas llevan varios días visibles, “el Ayuntamiento no ha actuado para retirarlas, lo que demuestra una preocupante pasividad institucional ante un ataque directo a los valores democráticos”.

Ante esta situación, desde Hacemos Córdoba han decidido actuar por su cuenta y proceder a su limpieza “ante el silencio cómplice y la inacción del alcalde Bellido”. Para la coalición, resulta “intolerable” que el gobierno municipal no haya tomado cartas en el asunto, “como si estas expresiones del odio pudieran formar parte del paisaje festivo de la ciudad”.

“Desde Hacemos Córdoba queremos una Córdoba inclusiva, una Córdoba diversa, una Córdoba con memoria, una Córdoba democrática", han señalado. Y por eso, "exigimos al Ayuntamiento y al alcalde que eliminen todos los símbolos y restos de organizaciones racistas, supremacistas y fascistas que no creen en esa Córdoba de todos y para todos”, continúa la nota de prensa de Hacemos Córdoba.

"No son un caso aislado"

La coalición ha advertido de que estas pintadas no son un caso aislado, sino que responden a “un contexto más amplio de crecimiento del odio y de exaltación de una etapa oscura de nuestra historia que supuso un golpe de Estado y el asesinato de miles de personas”.

Además, han destacado el carácter “premeditado y organizado” del acto, ya que las pintadas fueron realizadas con plantilla en todas las caras del abrevadero, lo que refuerza la intencionalidad política del mensaje.

Montaje de la Feria de Córdoba, hace unos días. / Manuel Murillo

“No se trata de una Córdoba de blanco y negro y autoritaria, y quien no actúe ante estas señales está permitiendo que crezca una ciudad más pequeña, más reducida, que no representa a la ciudadanía diversa que hoy construye Córdoba”, han subrayado.

En este sentido, han recordado que la ultraderecha no solo evita condenar este tipo de acciones, sino que actúa activamente contra la memoria democrática, como ya hicieron "negándose a apoyar la retirada de honores a figuras vinculadas al franquismo como Ciriaco Cascajo o José Enrique Varela".

Desde Hacemos Córdoba exigen que el alcalde se pronuncie “de forma clara y firme contra estos actos vandálicos”, y le instan a no mirar hacia otro lado. “La defensa de los valores democráticos no puede depender de quién gobierne: es una obligación institucional”, han señalado.

La coalición advierte de que, si el Ayuntamiento no actúa de inmediato para garantizar que este tipo de mensajes no tengan cabida en la ciudad, el asunto será llevado al próximo Pleno. “Córdoba ha sido y debe seguir siendo un referente de memoria y democracia. No vamos a permitir que el odio se normalice ni en nuestras calles ni en nuestra Feria”, han concluido.