Un total de 51.742 usuarios no acuden a la cita programa en los centro de salud de los Distritos Córdoba y Guadalquivir

El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha comenzado en el mes de mayo a reforzar la campaña ‘Si no necesitas tu cita, anúlala’. Desde enero al último día del mes de abril, un total de 51.742 personas no han acudido a su cita. Sólo en el mes de abril En el mes de abril, un total de 11.757 personas no han acudido a la cita programada en su centro de salud.

Según el directivo de este Distrito “en el último mes, por tanto, fueron 11.757 personas las que no pudieron acceder a una posible cita por estar ocupada y la persona que la ocupaba no hacer posteriormente uso de ella”. Es necesario que todos nos concienciemos de que debemos colaborar para mejorar la accesibilidad porque “un día puede ser la persona que no anula quien pueda necesitar ese hueco para acudir a la consulta con su de familia, pediatra, enfermera, trabajador social o unidad administrativa de su centro y no pueda hacerlo”.

Insiste al respecto, en que “nuestro objetivo es crear costumbre y reforzar nuestra conciencia para que entre todas las personas podamos aportar y contribuir a que la accesibilidad a nuestros sistema sanitario público mejore. Todos y cada uno de los ciudadanos tenemos una responsabilidad que debemos cumplir en relación a nuestro sistema sanitario”.

De esta manera, se ha hecho hincapié en que si no se puede asistir “y siempre que nos sea posible, anulemos la cita para que otra persona pueda hacer uso de la misma”. Y han agradecido de antemano la colaboración “para que nuestro sistema sanitario mejore su accesibilidad”.

Cómo anular la cita

Las personas integrantes del equipo directivo han explicado que anular o modificar una cita pendiente puede hacerse en cualquier momento (24 horas) y sin necesidad de desplazarse a un centro sanitario. Para ello pueden utilizarse los sistemas en línea disponibles para la ciudadanía utilizando un ordenador o un dispositivo móvil que nos posibilitará cambiar y anular citas para medicina de familia, pediatría, enfermería, vacunaciones y gestiones administrativas accediendo a la web ClicSalud+ o mediante las Apps Salud Andalucía y Salud Responde. También se puede contactar telefónicamente con Salud Responde.

Para esta gestión basta con identificarse mediante datos personales (número de tarjeta sanitaria, fecha de nacimiento y DNI en caso de mayores de 14 años).

En la web ClicSalud+ es necesario pulsar sobre Agenda sanitaria/ Mis citas y ya en este apartado en citas pendientes estará la opción cancelar cita. Esta opción estará además junto a la opción imprimir resguardo, modificar cita o añadir a calendario.

En la App Salud Andalucía hay que situarse sobre Pedir cita de atención primaria/ pulsar sobre el tipo de cita y en la APP Salud Responde hay que pulsar sobre el tipo de cita que se quiere anular o cambiar.

Finalmente todo el mundo puede anular indicándolo en el teléfono de Salud Responde 955 54 50 60.