El colectivo Vitivinum pide al Consejo Regulador que trabaje por una Cata con mayor participación

El colectivo Vitivinum, que representa a un grupo de empresas vitivinícolas del marco Montilla-Moriles, se ha mostrado este viernes bastante crítico con el Consejo Regulador del marco y la forma en la que se ha celebrado este año la Cata. Entre otras cosas, este colectivo ha pedido que se trabaje para que en la cita haya más participación de bodegas, toda vez que este año ha participado una quincena de los más de 50 operadores que funcionan en la zona.

Desde Vitininum han señalado directamente tanto al presidente como al gerente de la DO por las declaraciones que hicieron antes y durante la Cata de este año. Según este colectivo, se aludió a que algunas bodegas no participaban por no cumplir los requisitos exigidos, que la cita este año tomaba un cariz más profesional y que a pesar de ser pocas las bodegas que estaban este año, la representación del sector estaba más que cubierta.

Público en la Cata de este año, que ha cumplido su edición número 39. / Víctor Castro

Ante esto, Vitivinum ha mostrado su “malestar, rechazo e indignación” por dichas declaraciones, al tiempo que ha invitado al presidente y al gerente de la DO “a demostrar o indicar qué requisitos hemos dejado de cumplir, más allá de la voluntad de no participar”.

Las claves de no participar

Una no participación, ha asegurado el colectivo, que se debe a “las deudas pendientes por las dos ediciones anteriores de la Cata”, a que no pueden “asumir más deuda” o el alto coste que supone participar. También consideran estas bodegas que el formato escogido este año no ayuda a conseguir los objetivos económicos y de promoción y explican que no acudir también se entiende como una manera de llamar la atención “sobre estos graves problemas”.

La nueva Cata

Este año, la Cata se ha celebrado en la avenida del Alcázar, con la participación de 15 bodegas y un horario que ha cambiado para que se llevara a cabo sin cortes, de 12.00 a 20.00. La DO ha defendido que se ha visto un cambio de modelo con respecto a años anteriores, pero Vitivinum no lo ve así y asegura que no se han visto en la práctica “cambios sustanciales para asegurar que la Cata es más profesional”, que es otro de los objetivos que se había marcado la DO.

Dos jóvenes disfrutan de un vino en la pasada Cata. / Víctor Castro

Además, no ha gustado a este grupo que de bodegas que se dijera que las que sí han ido a la Cata representan entre el 85% y el 90% del sector y creen que se está primando el “tanto tienes tanto vales”.

Por todo ello, Vitivinum ha pedido que se corrijan “de manera pública” estas afirmaciones y que puedan subsanarse “tan lamentables e injustas palabras”.