El hospital Quirónsalud inaugura su Unidad de Investigación Clínica, la primera en un centro privado en Córdoba

El Hospital Quriónsalud Córdoba ha inaugurado este miércoles su Unidad de Investigación Clínica, la primera de un hospital privado en la provincia, que también atenderá a los pacientes de Jaén. Sus puertas han abierto tras la presentación y visita del director gerente del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Luengo, el doctor Rafael Cuenca, y el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, que han puesto en valor la importancia de este "hito" para la sanidad en la ciudad y en Andalucía.

En el Quirónsalud ya se vienen desarrollando proyectos de investigacion desde hace unos años, pero contar con esta unidad va a permitir unificar y poner en orden en una labor que es compleja, como es la investigación sanitaria. Además, en lo práctico, va a permitir a los profesionales de las distintas áreas ofrecer a sus pacientes una respuesta más eficaz en sus tratamientos, así como alternativas a los mismos.

¿Cómo es la unidad de investigación?

Será una unidad multidisciplinar, con mucho personal de diferentes categorías, entre facultativos, personal de enfermería y gestores de datos para aprovechar el gran volumen de pacientes con los que cuenta el hospital y que serán de provecho para poder ejercer la labor investigadora. Se divide en dos áreas, una asistencial para implementar tratamientos y alternativas terapéuticas, y otra, que se ubica en el sótano, donde habrá una sala para la parte más logística, la custodia documental y el análisis de los datos. "Para nosotros es un hito y ha sido una carga para poder diseñar la estructura de la unidad", ha explicado el gerente, que ha agregado que es el primer hospital privado que va a desarrollar este tipo de recurso en Córdoba y también en Jaén, porque sus pacientes se verán beneficiados.

La zona de atención de la nueva Unidad de Investigación Clínica del Quirónsalud. / A. J. González

Rafael Cuenca ha asegurado que la unidad "es importante porque los médicos no solo tratamos a los pacientes, sino que queremos lo mejor para ellos y en eso entra la investigación, que aporta luz y conocimiento". En la unidad los profesionales no solo estarán viendo pacientes, sino que con los datos van a contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos y estrategias. Así, buscan pasar "de una medicina clásica de herramientas que todos conocen, al paso de calidad que nos aporte un valor diferencial". Esta nueva unidad "nos ayudará a estar en la vanguardia del conocimiento, porque un medico que investiga es un profesional que se cuestiona, que no se conforma, y eso repercutirá en los resultados clínicos".

Cuenca ha admitido que la mayoría de los profesionales vienen del Reina Sofía y "allí nos han inculcado ese germen de la investigación, pero cuando salimos nos damos cuenta de que el ambiente de trabajo no nos favorece y esta unidad viene a cambiar eso".

Va a permitir, además, que el Hospital Quirónsalud forme parte de proyectos de investigación nacionales e internacionales y pueda acceder a tratamientos antes de que estén en el mercado para ofrecer alternativas no convencionales. Asimismo, "aporta rigor, proyectos sostenibles y facilita implantación de los avances en la práctica diaria".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha ensalzado la labor que viene haciendo este hospital privado desde que se implantó en Córdoba, hace ya siete años y de la colaboración entre lo público y lo privado, que "es posible y deseable, que nos completamos para mejorar la atención a los ciudadanos y mejorar la salud publica".

Profesionales de la unidad de investigación. / A. J. González

Para Bellido el Quirónsalud es hoy un centro de referencia que ha seguido creciendo en servicios, como el de Medicina Nuclear o esta nueva Unidad de Investigación Clínica, que vendrá a "sumar y brindar mejor atención y más posibilidades de tratamiento". Pero este proyecto no solo se va a quedar en un ámbito teórico o científico, sino que va a ofrecer la aplicación práctica en múltiples especialidades que trabajarán en esta unidad, ha recordado el alcalde. De ahí "van a salir mejoras y se va a poder consolidar tratamientos y el prestigio de este centro, ahora también en materia de investigación".