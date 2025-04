Apagón en Córdoba: los supermercados vuelven a abrir sus puertas con normalidad

La hostelería cordobesa comienza a recuperarse

La ciudad de Córdoba recupera poco a poco la normalidad. A primera hora de la mañana, en la zona centro ya están montadas las terrazas y se sirven con normalidad los desayunos, algo que ayer tuvo que dejar de hacerse al no funcionar las maquinas de café. Sin embargo, hay cuestiones aún pendientes de solucionar, como el cobro electrónico, según ha explicado a este periódico Juan, camarero del Marta de Gran Capitán, quien explica que este mismo problema lo siguen sufriendo bastantes negocios del centro. Por el momento, la actividad es tranquila y tiene toda la apariencia de una mañana normal aunque no lo sea. Como no podía ser de otra manera, el tema de tertulia es el apagón y cómo cada cual tuvo que capearlo.