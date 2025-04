Apagón en Córdoba: las gasolineras reestablecen el servicio ante una masiva afluencia

Las estaciones de servicio de la provincia de Córdoba recuperan progresivamente la normalidad tras el apagón eléctrico que afectó durante la jornada de ayer a todo el territorio nacional en el apagón más importante sufrido por la red eléctrica de España. Según ha confirmado el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, en estos momentos la práctica totalidad de las gasolineras ya están operativas, tanto en la capital como en la provincia. Aunque en algunos núcleos persisten los problemas de suministro eléctrico, desde el sector se lanza un mensaje de tranquilidad: el abastecimiento está garantizado y no hay riesgo de desabastecimiento generalizado.

Larrea ha informado que desde primeras horas de la mañana, la afluencia de vehículos a las estaciones abiertas ha sido masiva. “Se han registrado colas desde primera hora del día. Muchas personas acudían a repostar ante la preocupación generada por el apagón del día anterior. Pero queremos insistir: no hay motivo de alarma”, ha explicado Larrea. La estación de Zoco, una de las pocas que pudo permanecer operativa durante todo el día de ayer gracias a su grupo electrógeno, fue uno de los puntos donde más se concentró la demanda, especialmente por parte de cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y otros colectivos esenciales.

Grupos electrógenos

Durante el corte de luz, muchas estaciones de servicio tuvieron que cerrar temporalmente al no disponer de generadores eléctricos. Sin embargo, varias lograron mantenerse activas gracias a estos equipos autónomos, como ocurrió en Zoco, El Granadal, Quintana, Montoro o la carretera de Palma del Río. “En ningún momento ha habido un colapso ni un desabastecimiento como tal. Lo que ha habido es una reducción de la red operativa, lo que limitó la capilaridad del servicio”, ha aclarado Larrea.

Uno de los factores que más preocupó durante la jornada del apagón histórico, cuyas causas todavía no se han aclarado, fue el retraso en la llegada de camiones cisterna a algunas estaciones. En ciertos casos, las gasolineras contaban con capacidad operativa, pero no pudieron abastecerse porque el combustible no llegó a tiempo. “Nosotros, por ejemplo, esperábamos ayer la llegada de un camión que no llegó. Se prevé que lo haga hoy. Esa situación, que ha afectado a varios puntos, puede generar puntualmente que alguna estación no tenga todos los productos disponibles”, ha indicado Larrea.

Sin riesgo de desabastecimiento

No obstante, desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio insisten en que estos retrasos logísticos no implican un problema estructural ni deben generar alarma entre los usuarios. “La red de estaciones en Córdoba es amplia y está preparada para absorber picos de demanda. Si en una estación concreta no hay combustible en un momento puntual, el usuario puede desplazarse a otra cercana. No es necesario llenar el depósito por miedo a quedarse sin gasolina”, ha reiterado el presidente de la entidad.

En cuanto a las zonas de la provincia donde persiste el corte eléctrico, como La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros o algunos puntos de la Campiña como Cabra, se está realizando un seguimiento continuo. En muchos de estos casos, las estaciones situadas a las afueras de los núcleos urbanos "pueden seguir funcionando gracias a que reciben suministro eléctrico desde líneas alternativas o cuentan con generadores propios", según ha explicado Larrea.

Desde el sector se continúa trabajando para garantizar que el suministro llegue con regularidad a todas las estaciones. Se espera que a lo largo del día, las últimas estaciones pendientes de recibir combustible puedan normalizar completamente su operatividad. Mientras tanto, se recomienda a la ciudadanía actuar con tranquilidad y confianza en la capacidad del sistema para responder ante situaciones excepcionales.

