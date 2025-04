El Mayo Festivo sigue adelante y habrá Cruces en Córdoba con normalidad después del apagón

Las fiestas programadas en el apretado calendario del Mayo Festivo en Córdoba seguirán adelante. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este martes que la ciudad podrá celebrar las fiestas que tiene previstas, una vez que se ha recuperado la normalidad en la ciudad tras el apagón sufrido ayer en toda España. El regidor ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para hacer balance de lo ocurrido, después de haber presidido una reunión de seguridad con los mandos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, a la que han asistido además los delegados de su equipo de gobierno, que ha tenido lugar en la Jefatura de la Policía en la avenida de los Custodios, donde se ha ubicado Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Sin motivo para suspender

"Esta emergencia tenía mucho que ver con el tiempo que durase, no era lo mismo que durara una hora, que 16 que 48 horas, a más tiempo la emergencia iba a peor porque la situación se hubiera ido detectando", ha admitido el alcalde. Sin embargo, y como quiera que el suministro eléctrico ha regresado, considera que "no hay ningún motivo para suspenderlo, por ahora no cambiamos nada".

Lo que sí se suspendió ayer fue el pregón del Mayo Festivo, que estaba previsto que lo diera el cineasta cordobés Gerardo Olivares en el Teatro Góngora. De momento, no se sabe si se señalará otro día o si se suspenderá definitivamente. "A partir de ahí, nosotros mantenemos el calendario y solo si hubiese alguna circunstancia que lo impidiera retomaríamos alguna medida de suspensión".

Por último, el alcalde ha dicho que no es "frivolidad" hablar de las fiestas del Mayo Festivo porque es positivo poder volver a la normalidad. "Esto ha sido un episodio que ha durado un día, sí creo que es importante que se haga una evaluación de por qué ha pasado esto, porque nadie sabe aún qué ha pasado, y es importante para que no se vuelva a repetir, y saber si alguien debe asumir responsabilidades, pero más allá de eso no veo motivo para suspender el calendario festivo", ha reiterado.

Las Cruces de Mayo darán comienzo por tanto el 30 de abril y se prolongarán hasta el domingo 4 de mayo. En esta edición, habrá un total de 53 recintos distribuidos por toda la ciudad que entran a concurso.