Apagón en Córdoba: colegios e institutos abren una jornada no lectiva con baja asistencia del alumnado

Tras el apagón eléctrico e informativo que afectó este lunes 28 de abril a todo el territorio nacional y que provocó importantes alteraciones en colegios, institutos y universidades, los centros educativos han reabierto este martes en Córdoba con funcionamiento parcial y medidas excepcionales. Entre ellas está que la jornada de hoy no es lectiva, es decir, no habrá clases. Esta medida busca evitar perjuicios a aquellos alumnos que no puedan desplazarse debido a que todavía sigue habiendo puntos de la provincia donde no se ha recuperado el suministro eléctrico.

Pese a abrirse los centros educativos, la presencia de alumnado ha sido escasa, especialmente en los niveles no obligatorios. En muchos casos, padres y madres han decidido llevarse a sus hijos de vuelta a casa al comprobar la baja asistencia.

Según fuentes consultadas por Diario CÓRDOBA, el seguimiento en los institutos fue incluso inferior al registrado en Primaria e Infantil, reflejo del desconcierto y la falta de comunicación precisa durante la jornada del lunes. Aun así, la Consejería de Educación ha insistido en que los centros están funcionando con normalidad organizativa, con el profesorado en sus puestos y actividades orientadas al refuerzo, repaso y ampliación, en lugar de seguir el currículo habitual.

Sin clases universitarias

En cuanto a las universidades, la situación sigue marcada por la suspensión. La Universidad de Córdoba (UCO) ha cerrado todas sus instalaciones, manteniendo suspendidas tanto la actividad docente como la administrativa durante toda la jornada de hoy. La Universidad Loyola Andalucía, por su parte, ha suspendido sus actividades hasta las 14:30 horas y ha recomendado a su personal el teletrabajo durante la mañana. La institución prevé emitir nuevos comunicados a lo largo del día según evolucione la situación.

Comedores escolares

Los servicios complementarios —como comedores escolares y actividades extraescolares— se mantienen operativos siempre que el suministro eléctrico lo permita, según ha indicado la Junta.

Desde Educación han informado de que el servicio de comedor escolar, que ayer se vio alterado por el apagón y se tuvo que improvisar la alimentación de los alumnos, está garantizado en la provincia. Añaden que conforme vaya llegando el personal de las empresas a los centros educativos comprobarán los testigos de temperatura para comprobar si se ha roto la cadena de frío, al objeto de garantizar la seguridad alimentaria. Desde Educación informan de que donde no se haya roto se procederá como un día normal. ⁠Donde no puedan tener total certeza, "se hará el esfuerzo para que haya un menú de emergencia".

Afirman que debe primar la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que las empresas deben hacer un esfuerzo para asegurar que los niños reciban una alimentación saludable y con garantías sanitarias.

En directo

Iván Gil El Gobierno reduce al mínimo la causa del apagón por ciberataque e investiga un fallo técnico El Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este miércoles, donde se aprobará un acuerdo para liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos, inicialmente previsto para hoy El Gobierno reduce al mínimo la causa del apagón por ciberataque e investiga un fallo técnico

Sánchez centra en el apagón el Consejo de Ministros y convoca otro para este miércoles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dedicar de forma exclusiva la reunión del Consejo de Ministros de este martes a abordar la situación provocada por el apagón eléctrico y ha convocado otra reunión de su Gabinete este miércoles para tratar los asuntos previstos de antemano. Fuentes del Gobierno han informado de esa decisión de Sánchez, quien ha asistido a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido el rey en el Palacio de la Zarzuela para analizar la evolución del corte de suministro eléctrico.

Suspendidos los plazos procesales de ayer y hoy en toda España por "razones de fuerza mayor" El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la suspensión de los plazos procesales en toda España por el apagón sufrido este lunes, con efectos tanto para ayer como para este martes, por "razones de fuerza mayor". Según ha informado el CGPJ, "esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o para la tutela de derechos fundamentales, o aquellos que puedan celebrarse con plenitud de garantías".

La alta velocidad entre Barcelona y Madrid circula con retrasos y fuera de horario Los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid programados para este martes están saliendo con retrasos y fuera de horario, según han explicado a EFE fuentes de Renfe. Desde la capital catalana, han salido todos los trenes programados de alta velocidad hacia Madrid, tres de los cuales en doble composición, que significa que se acoplan dos convoyes para tener más plazas y cubrir la demanda. De hecho, las fuentes consultadas remarcan que se circula con doble composición "siempre que se pueda".