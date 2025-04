Apagón en Córdoba: Los bancos y cajeros trabajan ya con normalidad

Los bancos trabajan ya con normalidad en Córdoba tras el apagón de ayer, que los obligó a paralizar su actividad por completo, incluidos los cajeros, que no funcionan sin electricidad y no permitieron a los cordobeses hacerse con dinero en efectivo, necesario para comprar en cualquier establecimiento mientras no había tampoco sistema de pago con tarjetas.

En el banco Santander está ya operativa casi la totalidad de la red, aunque puede haber todavía alguna incidencia puntual, aseguran a este periódico, sobre todo porque la electricidad aún llega poco a poco a algunas zonas de la provincia. Caja Rural también tiene todas sus oficinas abiertas y los empleados están atendiendo al público en tiempo y forma este martes, según han informado a CÓRDOBA. Las sucursales en Córdoba se encuentran abiertas y los cajeros operativos.

En el caso de CaixaBank se activó ayer los protocolos para asegurar la continuidad operativa de la entidad y mantiene en funcionamiento sus canales digitales, tanto web como aplicación móvil. Asimismo, funcionan los medios de pago (tarjetas) y los TPV siempre y cuando los comercios dispongan de un terminal operativo. El servicio en oficinas y cajeros depende del acceso al suministro eléctrico, por lo que en aquellos centros donde no se puede asegurar el servicio como consecuencia del apagón, permanecen cerrados. En el caso de Córdoba, aseguran que ya hay normalidad.

Algunos cordobeses han aprovechado esta mañana de martes para hacerse con dinero en efectivo. "Más vale tener guardado en casa", comenta un hombre tras poder sacar dinero con éxito en el cajero del BBVA ubicado en el bulevar del Gran Capitán, en pleno centro, donde se trabaja con normalidad en oficinas y cajeros.

Iván Gil El Gobierno reduce al mínimo la causa del apagón por ciberataque e investiga un fallo técnico El Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este miércoles, donde se aprobará un acuerdo para liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos, inicialmente previsto para hoy El Gobierno reduce al mínimo la causa del apagón por ciberataque e investiga un fallo técnico

Sánchez centra en el apagón el Consejo de Ministros y convoca otro para este miércoles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dedicar de forma exclusiva la reunión del Consejo de Ministros de este martes a abordar la situación provocada por el apagón eléctrico y ha convocado otra reunión de su Gabinete este miércoles para tratar los asuntos previstos de antemano. Fuentes del Gobierno han informado de esa decisión de Sánchez, quien ha asistido a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido el rey en el Palacio de la Zarzuela para analizar la evolución del corte de suministro eléctrico.

Suspendidos los plazos procesales de ayer y hoy en toda España por "razones de fuerza mayor" El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la suspensión de los plazos procesales en toda España por el apagón sufrido este lunes, con efectos tanto para ayer como para este martes, por "razones de fuerza mayor". Según ha informado el CGPJ, "esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o para la tutela de derechos fundamentales, o aquellos que puedan celebrarse con plenitud de garantías".

La alta velocidad entre Barcelona y Madrid circula con retrasos y fuera de horario Los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid programados para este martes están saliendo con retrasos y fuera de horario, según han explicado a EFE fuentes de Renfe. Desde la capital catalana, han salido todos los trenes programados de alta velocidad hacia Madrid, tres de los cuales en doble composición, que significa que se acoplan dos convoyes para tener más plazas y cubrir la demanda. De hecho, las fuentes consultadas remarcan que se circula con doble composición "siempre que se pueda".