Andalucía seguirá en nivel de alerta 3 hasta tener garantías de que no habrá otro apagón

El Gobierno andaluz ha descartado este martes rebajar a alerta 2 el plan de emergencias para que la comunidad pueda recuperar la gestión hasta tener "garantías" por parte del Ejecutivo central de que el apagón que se produjo ayer no se va a volver a producir.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado que en estos momentos se está produciendo una reunión telemática entre la Junta y el Ministerio del Interior, al que han planteado esta cuestión.

"Hemos planteado que, antes de tomar cualquier decisión sobre los niveles de emergencia, se nos garantice que no va a volver a ocurrir", ha advertido Sanz, quien ha añadido que en estos momentos no se tiene ninguna certeza de que lo que ocurrió ayer se vuelva a repetir, algo que le corresponde decir al Gobierno.

Sanz ha destacado que Andalucía fue una de las primeras comunidades autónomas en "reaccionar" tras el apagón de ayer al poner en manos del Gobierno la gestión de las emergencias en unas materias "competentes" del Estado como los transportes y la seguridad ciudadana.

Coordinación entre administraciones

Ha destacado que la coordinación entre las administraciones es clara, algo que los ciudadanos valoran a la hora de "sumar esfuerzos" y que se ha traducido en que en estos momentos la situación esté volviendo a la normalidad, aunque aún siguen existiendo "pequeñas incidencias".

El consejero ha subrayado que en estos momentos todos los hospitales tienen suministro eléctrico y solo hay alguna incidencia en pequeños consultorios y se ha mostrado preocupado por la situación de la depuradora de Carboneras (Almería), que proporciona "agua de boca" al 80 por ciento del poniente almeriense.

No obstante, ha aclarado que el suministro está garantizado para unas horas debido a la reserva que contenía.

El consejero se ha referido también a la situación de muchos ciudadanos que viajaban en trenes, y los que se encuentran en las estaciones de ferrocarril, como la de Córdoba, y ha señalado que el Gobierno andaluz exige que se aclare qué es lo que ha ocurrido para que se produzca este apagón, sobre todo después de oír al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha recordado que Sánchez ha dicho que "no descarta nada" y que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación, por lo que el Gobierno andaluz no va a tomar ninguna decisión sobre el nivel de emergencia si no se le garantiza que "no va a volver a ocurrir" lo que sucedió en la jornada de ayer, una información que está reclamando al Ministerio.

Una vez conocida la respuesta que le pueda dar el Ministerio, el Ejecutivo regional hará un "profundo análisis" de la situación para adoptar la decisión correspondiente, según Sanz.

En directo

Andalucía pide al Gobierno rebajar la alerta La Junta de Andalucía ha pedido este martes al Gobierno central la desactivación de la situación operativa 3 y recuperar así la gestión sobre la crisis producida por el apagón eléctrico que se produjo ayer lunes. En su cuenta de la red social X, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado de esta solicitud tras "el restablecimiento del suministro eléctrico y la normalización en las infraestructuras críticas y esenciales".

UNEF cree que las plantas fotovoltaicas no se desconectaron voluntariamente La Unión Española Fotovoltaica (Unef) asegura en un comunicado enviado este martes que las plantas fotovoltaicas no se desconectaron voluntariamente, fueron desconectadas de la red. Unef defiende la tecnología fotovoltaica en una nota que llega después de que Red Eléctrica haya identificado "un elemento compatible con una pérdida de generación" en la región suroeste peninsular, durante un momento de elevada generación solar, previo al corte de suministro eléctrico que afectó a la España peninsular y Portugal en la víspera.

Investigan fallos "inusuales" en la red eléctrica británica El operador del sistema eléctrico en Gran Bretaña (NESO, por sus siglas en inglés) investiga dos fallos "inusuales" detectados en su red el pasado domingo, un día antes del apagón masivo que afectó a España, Portugal y partes de Francia, según confirmaron fuentes de la compañía a EFE este martes. El personal de la sala de control de NESO observó dos cambios de frecuencia inesperados a lo largo del 27 de abril que afectaron a una central eléctrica y a un interconector, adelantó esta mañana el diario británico 'The Telegraph'.