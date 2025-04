Córdoba sigue sin luz. Desde alrededor de las 12.30 horas, un gran apagón, sin precedentes en la historia reciente, ha dejado sin luz a prácticamente todo el país. Aunque progresivamente se ha ido recuperando la luz en algunos puntos del norte (País Vasco) y sur (Huelva o Sevilla) del país, tanto Córdoba capital como la provincia siguen sin suministro eléctrico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una comparecencia de urgencia en la que ha aseverado que no hay causas concluyentes de lo ocurrido y pide no especular. Obviamente, es la noticia que acapara todos los focos informativos. A nivel local, destacamos que los comercios y supermercados han cerrado por recomendación de la policía, y que el hospital Reina Sofía ha suspendido toda la asistencia no urgente. La estación de trenes abrirá toda la noche, aunque los AVE no volverán hasta el martes.

