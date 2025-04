«Nos gustaría hacer algo grande para el 50 aniversario de la Feria del Libro»

-¿El presidente de Aplico es un buen lector?

-Sí, lo he sido y lo sigo siendo. Compaginar el trabajo y la lectura no siempre es fácil, va por temporadas, pero suelo leer un libro al mes. Soy un poquillo friki y me gusta mucho la novela de fantasía y de ciencia ficción.

-¿Cuál diría que es el libro que más le ha impactado?

-Los archivos de Salem, de Robin Cook, me gustó mucho en su día.

-¿Qué misión tiene Aplico en Córdoba?

-Para mí, la misión más importante de este año es sacar adelante la Feria del Libro que gestionaremos por primera vez. Es una fecha importante porque se cumple el 50 aniversario, se trata de uno de los eventos culturales más antiguos de Córdoba y nos gustaría hacer algo grande. En Aplico somos solo 15 socios y aunque nos gustaría ser más, desde que empecé en la presidencia hemos crecido.

-¿En qué momento está la organización de la Feria del Libro en octubre? ¿Cuándo empezaremos a saber detalles?

-Ahora estamos gestionando las partidas presupuestarias con el Ayuntamiento y en unos días tendremos una reunión para ver si aceptan nuestra propuesta y podemos firmar el convenio. Yo espero que salga adelante muy pronto. En cuanto se firme, empezaremos a hacer contratos. De todas formas, llevamos trabajando en este tema desde el mes de diciembre.

-¿La organización de la feria la llevará una empresa o Aplico?

-Eso es algo que todavía no puedo decir porque no es oficial mientras no haya convenio.

-¿Tienen previsto introducir cambios en la feria o será muy parecida a la que conocemos?

-En principio, la idea es que sea algo muy similar a lo que ha sido siempre, pero nos gustaría introducir alguna novedad que permita interactuar con los escritores, algo especial teniendo en cuenta que se trata del 50 aniversario, pero eso va a depender del presupuesto que tengamos. Por eso estamos buscando también patrocinadores.

-¿Qué cosas buenas tiene para ustedes retrasar la feria al mes de octubre?

-Primero, que posiblemente haya más escritores y más editoriales que estén libres para venir Córdoba, tanto para montar estands como para hacer presentaciones de libros. Es además una fecha interesante porque en octubre los escritores tienen ya libros publicados de cara a la Navidad y eso puede ser bueno para las ventas. Y en cuanto al tiempo, suele ser bueno.

-¿Qué días concretos sería?

-La fecha aún no se ha cerrado, pero no nos importaría compartir algún fin de semana con Flora, por ejemplo, o con algún evento importante de octubre.

-¿Cree que Córdoba es una ciudad con afición a la lectura?

-Sí, yo creo que sí. Eso se ve el Día del Libro, que se celebró el miércoles. Este año, aunque no ha habido feria en abril y había mucha gente que no sabía que hacíamos descuentos el día 23, se ha notado. Según el sondeo que hice con los compañeros, las ventas de libros aumentaron un 30% respecto a un día normal. Tengo que reconocer que tenemos que hacer un poco más de publicidad, desde la asociación y desde los medios, pero en mi opinión, Córdoba es una ciudad con afición por la lectura, algo que ha ido creciendo desde la pandemia para acá. Un lector que compre tres libros al mes que sean novedad, no de bolsillo, puede gastar 75 euros y si los compra en esta fecha se ahorra un 10% que es un pellizquito.

-Da la impresión de lo contrario, de que las pantallas han reducido el interés por los libros.

-Pero no es así. Hay una generación que pensábamos que estaba perdida, la de los 12 años hasta los 18 o 19 que ha experimentado una subida muy importante con la novela romántica juvenil y la novela de fantasía. Se vende mucho en esa franja de edad. En la pandemia, las ventas crecieron un 13% aproximadamente y eso se ha mantenido. Hay niños y niñas que vienen pidiendo libros y compran además en papel, que es lo más llamativo. Eso no significa que no consuman en formato digital. En la Feria del Libro del año pasado hubo un aumento de ventas de casi un 20%, si no recuerdo mal.

-¿Y vienen a las librerías en busca de recomendaciones?

-Eso depende mucho de dónde vivas. Si estás en un barrio como Santa Rosa, donde el pequeño comercio está muy afianzado, a la gente le gusta ir a comprar a las tiendas de la zona, pero si vives en áreas sin ese comercio de barrio seguramente compren más por internet. Los que tenemos negocio en centros comerciales abiertos vendemos más libros que el que está más apartado. Yo creo que a la gente le gusta ir a las librerías aunque cada vez seamos menos.

-Lo lógico en ese caso sería que cada vez hubiera más librerías.

-En Córdoba, ocurre al contrario. Y librerías que solo vendan libros ya solo quedan un par.

-¿Cuál es el mayor enemigo de la lectura?

-Yo creo que el formato serie que está en todas las plataformas de televisión porque la mayoría de la gente lee por la noche, cuando llega de trabajar, así que si te enganchas con una serie...

-¿Cuáles son los ‘boom’ editoriales en este momento? ¿Qué autores le gustaría tener en la feria si fuera mañana?

-Lo que más atrae es la novela policiaca y la novela histórica. Para adultos, María Dueñas se vende mucho siempre, igual que Javier Serra. En juvenil, hay mucha variedad, pero últimamente, las niñas vienen pidiendo lo último de Inma Rubiales y las novelas románticas y de fantasía. Eso es lo que yo vendo aquí, pero seguro que varía mucho y que la librería Luque, República de las Letras o el Reino de Agartha venden más otros libros.

-Dice que su mujer escribe novelas románticas. ¿Cómo se llama?

-Marisa Cazpri. No tiene nada que ver con ninguna editorial, ella autopublica sus libros, pero está muy contenta.

-¿A usted no le ha dado nunca por escribir?

-A mí no, eso se lo dejo a ella.

