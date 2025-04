Un apagón deja sin luz a Córdoba y provincia y media España

(AVANCE)

Un apagón general registrado en toda España ha dejado sin electricidad a toda la provincia de Córdoba, sin que aún haya trascendido la causa del mismo. Miles de usuarios han comunicado fallos en el suministro este lunes sobre las 12.30 horas, afectando a hospitales, semáforos en las vías, edificios administrativos y a las propias viviendas, que también reportan la caída del servicio de telefonía móvil e Internet.

Desde Endesa buscan el motivo del apagón a través de Red Eléctrica, sin que todavía haya trascendido qué ha ocurrido para que toda España quedara sin electricidad.

El apagón ha afectado, entre otros edificios públicos, al del Ayuntamiento de Córdoba. A las 12.30 horas, el edificio principal de Capitulares se ha quedado sin luz por un problema en el generador principal. En estos momentos se estudian las causas de este incidente que ha afectado a todas las plantas del inmueble y está impidiendo el normal desarrollo de la actividad laboral de los empleados municipales.

El corte en el suministro no ha afectado en exclusiva al edificio municipal, ya que otros edificios de la zona del centro de Córdoba se encuentran también sin luz.

Incredulidad en las calles de Córdoba

En las calles de Córdoba parecía todo tranquilo, pero no hay otro tema de conversación que no sea la luz. "Esto es muy raro", dice una señora a otra en la plaza Colón de Córdoba, preocupadas por el funcionamiento de los hospitales. No hay semáforos funcionando, los peatones y los coches van haciendo señas para coordinarse. Y tampoco funcionan las estaciones de servicio, no se puede repostar mientras no hay luz.

Por otra parte, en el hospital Reina Sofía, hay aparente normalidad ahora mismo gracias a los generadores de energía que están supliendo la falta de suministro. También siguen en funcionamiento las obras de las calles gracias a los acumuladores.

Supermercados de Córdoba, cerrados por el apagón. / F. MOUZO

No obstante, varios supermercados y comercios de la ciudad se han visto obligados a cerrar sus puertas por falta de suministro. Los cajeros automáticos de los bancos tampoco funciona, lo que está generando nerviosismo entre la gente, al no poder sacar dinero en efectivo para comprar en otro tipo de tiendas.

En directo

Según Red Eléctrica, "se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo".

Cierran algunos supermercados en Córdoba Varios supermercados y comercios de la ciudad se han visto obligados a cerrar sus puertas por falta de suministro. Supermercados de Córdoba, cerrados por el apagón. / F. MOUZO

Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, ha activado los planes de reposición del suministro en colaboración con las empresas del sector, según un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter). El operador señala que se ha producido un "cero" en el sistema eléctrico peninsular, lo que suele indicar un apagón generalizado.

Incredulidad en las calles En las calles de Córdoba parece todo tranquilo, pero no hay otro tema de conversación que no sea la luz. "Esto es muy raro", dice una señora a otra en la plaza Colón de Córdoba, preocupadas por el funcionamiento de los hospitales. No hay semáforos funcionando, los peatones y los coches van haciendo señas para coordinarse. Y tampoco funcionan las estaciones de servicio, no se puede repostar mientras no hay luz