Apagón en Córdoba: Viajes cancelados, incertidumbre y vulnerabilidad en las estaciones de la ciudad

Incredulidad, incertidumbre y una sensación que baila entre el miedo y el surrealismo. Las comunicaciones de Córdoba también se han visto gravemente afectadas por el apagón que ha sumido a España y Portugal en una paralización absoluta. Centenares de viajeros se agolpaban a las puertas de las estaciones de trenes —donde todos los servicios fueron suspendidos y el vestíbulo, cerrado— y de autobuses, que seguían funcionando aunque con retrasos y un caos palpable.

Tras unos minutos kafkianos, donde centenares de personas han visto como sus planes quedaban paralizados y se agolpaban en los mostradores exigiendo unas explicaciones imposibles de dar, se decidió cerrar la estación de trenes. En uno de los espacios ajardinados aledaños a la estación de Renfe, Javier Herrera esperaba pacientemente junto a cinco amigos de Madrid. Tenían billete para un tren con destino a la capital a las 13.00 horas, poco después del apagón. "Estamos tranquilos, porque alterarse sirve de poco", comentaba mientras explicaba que lo primero que hicieron fue llamar a sus familias para asegurarse de que estaban bien. "Te pilla algo como esto en un ascensor o en un tren y es un problema gordo", señalaba.

Situación de la estación de trenes antes de ser desalojada. / A.J. GONZALEZ

Una sensación de familiaridad, aunque cargada de resignación, era la que transmitía Marcela Vacas, apoyada en una moto del aparcamiento. Esta cordobesa, pero se la ciudad argentina, apuntaba: "Allá los cortes son más habituales, pero desde luego no duran tanto", decía pasada ya la tarde. Con una sonrisa amarga, añadía: "Los argentinos sabemos mejor cómo reaccionar; aquí la gente se ha quedado cais petrificada". Su viaje debía continuar hacia Madrid y después hacia Toledo, aunque reconocía que, dadas las circunstancias, completar su ruta parecía complicado: "Algo inventaremos para llegar", resumía.

Junto a la fuente, Silvia, una joven viajera, intentaba tomarse la situación con filosofía, literalmente: "Tenía previsto leerme este libro de Nietzsche en el AVE, pero visto el panorama, alterno entre leer y tomar el sol. Otra cosa no se puede hacer", decía encogiéndose de hombros.

Por otro lado, junto a la calzada se formaban grandes colas de personas que intentaban conseguir un taxi para regresar a sus casas u hoteles e, incluso, ir a sus ciudades de origen.

Entre el silencio y el enfado

Frente a la entrada de la estación, grupos de viajeros se agolpaban en un escenario que evidenciaba la diferencia de reacciones: algunos aguardaban en silencio, la mirada perdida, incapaces de asimilar la situación; otros, en cambio, criticaban con vehemencia la gestión del apagón. "Estábamos en el andén y nos han echado sin darnos ninguna explicación, fomentando el miedo", denunciaba un indignado Gonzalo. Isabel Urbano, por su parte, optaba por adelantar trabajo: "He venido a pasar el fin de semana a Córdoba, lo he disfrutado mucho, y ahora, teletrabajo desde Madrid haciendo traducciones de español a alemán. Aprovecho para avanzar, no hay otra", contaba resignada.

Viajeros a las puertas de la estación. / A.J. GONZALEZ

Continúan llegando autobuses

En la acera de enfrente, en la estación de autobuses, el panorama era similar pero algo menos sombrío. Aunque con importantes retrasos, los autobuses continuaban prestando servicio, si bien la incertidumbre sobre el suministro de combustible en las gasolineras añadía preocupación. Roger, recién llegado desde El Puerto de Santa María, confesaba: "Venía leyéndolo en Twitter y me costaba creerlo. Pisar la estación me ha recordado a la sensación que había durante el estado de alarma".

Otras viajeras, como Maite Montesa y Cristina López, trataban de mantener el buen humor. Llegadas desde Valencia con un grupo de amigas, aseguraban entre risas: "Ha sido un fin de semana magnífico en Córdoba. Esto es una señal para alargarlo un poco más". Planeaban regresar en tren vía Madrid, pero ante el colapso de la estación, no les quedó otra que quedarse.

Raúl José, que acompañaba a estudiantes Erasmus desde Madrid hasta Málaga, también enfrentaba la incertidumbre: "Nos han dicho que el bus va a llegar, pero no tenemos más información. Mis amigos, que son de Bélgica, no se lo creen... y yo estoy igual que ellos", admitía.

Más allá de los retrasos y cancelaciones

La anómala situación afectó a todos los perfiles de viajeros. Lucas Soldevilla, que tenía una reunión de negocios en Ciudad Real, trataba de tomárselo con humor, aunque confesaba su preocupación. Silvia, con gesto serio, apenas quería hablar. Tenía que regresar a su pueblo para asistir al funeral de un familiar cercano y miraba nerviosa el reloj y el andén esperando su autobús: "No me puedo permitir no estar", decía con lavoz quebrada. Mientras tanto, Rafael Sanz, de Málaga, trataba de contener las lágrimas. Su preocupación no era sólo laboral, sino sobre todo personal: su abuela, dependiente de una máquina de respiración, se encontraba en casa. "He logrado hablar con mis padres y dicen que está bien, pero igualmente me tiene muy agobiado", compartía con voz quebrada.

El apagón no sólo ha paralizado ciudades y transportes: también ha congelado y sumido en una nebulosa a miles de personas que se han quedado en una situación que desliza entre la incredulidad y un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Solo queda esperar.

"No es previsible" la vuelta de los trenes este lunes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que "no es previsible" recuperar hoy lunes la circulación de trenes de Media y Larga Distancia como consecuencia del apagón eléctrico.

El ministerio trabaja para que, una vez se recupere el suministro eléctrico, se puedan reanudar esos servicios, "lo que ya no será posible" este lunes, ha reconocido Puente en una publicación en la cuenta de X (antes Twitter).

En directo

Recuperado el suministro eléctrico en 9 comunidades autónomas

Palma del Río activa su plan de emergencias por el apagón En Palma del Río se ha activado el plan municipal de emergencias, previa llamada al 112, debido al apagón. Por otro lado, se ha creado un comité de coordinación, con la participación de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Centro de Salud, fijando un canal de comunicación.

La Junta activa la situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Protección Civil El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado a las 15.39 horas de este lunes a fase de emergencia, situación operativa 2, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Córdoba y Andalucía, que estaba activado, desde las 13.31 horas, en fase de emergencia, situación operativa 1, ante el apagón eléctrico generalizado que afecta a Andalucía y gran parte del Estado español. Apagón en Córdoba: la Junta activa la situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Protección Civil

Las centrales nucleares dejan de generar electricidad, pero mantienen condiciones seguras Tras el apagón eléctrico generalizado en España, los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento han parado automáticamente y sus generadores diésel de salvaguardias han arrancado y mantienen condiciones seguras, mientras intentan recuperar su alimentación eléctrica desde el exterior. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha señalado este lunes que los titulares de las nucleares han notificado la declaración de situación de prealerta de emergencia debido a la pérdida de suministro eléctrico exterior, según un comunicado del organismo regulador, que vela por la seguridad nuclear en España.