Apagón en Córdoba: las gasolineras se suman al caos ante la resignación de los usuarios

El apagón eléctrico ha obligado a la gran mayoría de estaciones de servicio de la capital y la provincia a echar el cierre total de sus instalaciones. Tan solo unas pocas poseen generador electrógeno para hacer frente a este tipo de situaciones, aunque ninguna de ellas en el casco urbano, según las fuentes consultadas por este periódico.

Ante la gran afluencia de usuarios y el colapso en las entradas y salidas de las gasolineras, la gran mayoría ha optado por el cierre definitivo, bien con cadenas para impedir el acceso o con balizas.

La gasolinera de Repsol en la autovía de Málaga, abierta el año pasado, es una de las pocas con generador y que ha podido paliar en parte las consecuencias, según han indicado fuentes cercanas a la empresa.

Viajeros atrapados

Una de las consecuencias de la caída general del red eléctrica ha sido la imposibilidad de continuar su viaje tanto a los turistas como profesionales del transporte a los que les pilló el apagón cuando se disponían a llenar sus depósitos. Es el caso de José Serrano y su pareja, naturales de Valencia, atrapados en la gasolinera de avenida República Argentina. Ambos han estado de turismo en Andalucía puesto que en la comunidad valenciana es día festivo (San Vicente Ferrer), y han visto con el apagón los ha dejado varados en la gasolinera. En la misma estación de servicio, una joven que necesitaba llenar su depósito para ir a Sevilla se desesperaba con el paso de las horas.

Reacción de los clientes

Trabajadores del sector, como Federico y Juan, de la gasolinera Las Delicias, han afirmado a este periódico que nunca antes habían vivido una situación parecida. "En 20 años que llevo de trabajo ha habido algún corte por una avería, pero solo ha afectado a una parte de la ciudad", ha indicado Federico. "Pero nunca antes hemos visto que se hayan quedado sin luz todas las gasolineras de la ciudad", ha matizado.

En cuanto a la reacción de los usuarios, los trabajadores consultados señalan que no ha habido incidendias ni reclamaciones. "Están aceptando la situación porque no es algo que afecte solo a las gasolineras, hay casos peores", ha indicado uno de los trabajadores. Este hombre, a punto de la jubilación, ha recalcado la excepcionalidad de esta situación. "No sé qué va a pasar, si las pérdidas las cubrirá el seguro o no. Auque no no creo, porque es imposible saber a cuánta gente le hemos dicho que no hay suministro".

En directo

Recuperado el suministro eléctrico en 9 comunidades autónomas

Palma del Río activa su plan de emergencias por el apagón En Palma del Río se ha activado el plan municipal de emergencias, previa llamada al 112, debido al apagón. Por otro lado, se ha creado un comité de coordinación, con la participación de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Centro de Salud, fijando un canal de comunicación.

La Junta activa la situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Protección Civil El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado a las 15.39 horas de este lunes a fase de emergencia, situación operativa 2, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Córdoba y Andalucía, que estaba activado, desde las 13.31 horas, en fase de emergencia, situación operativa 1, ante el apagón eléctrico generalizado que afecta a Andalucía y gran parte del Estado español. Apagón en Córdoba: la Junta activa la situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Protección Civil

Las centrales nucleares dejan de generar electricidad, pero mantienen condiciones seguras Tras el apagón eléctrico generalizado en España, los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento han parado automáticamente y sus generadores diésel de salvaguardias han arrancado y mantienen condiciones seguras, mientras intentan recuperar su alimentación eléctrica desde el exterior. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha señalado este lunes que los titulares de las nucleares han notificado la declaración de situación de prealerta de emergencia debido a la pérdida de suministro eléctrico exterior, según un comunicado del organismo regulador, que vela por la seguridad nuclear en España.