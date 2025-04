El 40% de los graduados en la Universidad de Córdoba consigue trabajo en menos de seis meses

El 46% de los estudiantes egresados en el curso 2022-2023 se encuentran empleados en un trabajo relacionado con sus estudios y, la mayoría de ellos, lo encontró inmediatamente al finalizar su carrera profesional. De hecho, el 40% lo hizo en menos de seis meses -el curso anterior era en un año-. Así lo demuestra el informe realizado por la Fundación Dfa, a petición de la Universidad de Córdoba, que analiza, entre otras cosas, las carreras con más y menos salida profesional, la tendencia a continuar estudios y especializarse o las condiciones laborales de los egresados.

Los resultados obtenidos tras este análisis demuestran que la mayoría de los estudiantes que finalizaron sus formaciones en la institución académica en 2023 han encontrado un empleo dentro de su sector. Sin embargo, el 34% está desempleado, de ellos, el 16% está en búsqueda de empleo y el 18%, no. De este último grupo, el motivo principal para no buscar un trabajo se debe a que se encuentran estudiando, opositando o realizando prácticas. Del total de encuestados que finalizaron sus estudios en el año 2022, un 14% continúa su formación, y la gran mayoría está cursando un máster (73%). Aún así, el 80% de los graduados decide no continuar estudiando.

Llama la atención que los egresados que están preparando oposiciones han aumentado diez puntos de un curso a otro. Según la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba, Rocío Muñoz Benito, se debe a que en los próximos años se va a producir una jubilación masiva, es necesario el relevo generacional en la administración pública y los jóvenes lo saben. En algunas jornadas de la UCO se ha invitado a representantes de esas administraciones para dar charlas al respecto de lo que hacen, pues habrá muchos puestos vacantes en un plazo muy corto.

Hay titulados con empleo que no renuncian a seguir buscando, la mayoría (59%) para mejorar su situación laboral actual, y un 22% para encontrar algo relacionado a sus estudios. Otros motivos son acercarse a su ciudad de origen o por encontrar mayor estabilidad. La mayoría, un 58%, trabaja por cuenta ajena en empresas privadas, y un 27%, en organismos públicos. En cuanto a las condiciones, un 47% tiene contrato indefinido.

El estudio evidencia la brecha de género que existe en el mercado laboral y que, lógicamente, alcanza a los recién graduados. Mientras que un 54% de hombres trabajan en sectores relacionados con sus titulaciones, solo el 39% de las egresadas también lo hacen. En el desempleo, un 19% de las mujeres encuestadas no tienen trabajo, pero están buscando uno, por el 12% de los jóvenes que están en esa misma situación. Eso sí, las mujeres que trabajan empiezan antes, un 41% se tardó menos de seis meses en acceder al mercado laboral, pero un porcentaje más elevado de hombres ya se encontraba trabajando mientras estudiaba.

Empleabilidad

Las tasas de empleabilidad de las titulaciones de la Universidad de Córdoba son muy distintas. Según el informe, un gran número de los grados cursados cuentan con el mayor porcentaje del alumnado trabajando en funciones relacionadas con sus estudios. Entre las titulaciones con mayor porcentaje de empleabilidad están entre las primeras tres de la rama de la salud: Medicina (92%), Fisioterapia (88%) y Enfermería (77%), y las ingenierías, Informática y Eléctrica, con un 83% y 80%, respectivamente.

Los datos también permiten analizar aquellos estudios donde hay un mayor desempleo, según los entrevistados en este informe. Encabeza esta lista Gestión Cultural, con un 60%, por detrás se sitúa Historia del Arte con un 42% y Filología Hispánica con un 37%. Pero además, hay dos carreras muy demandadas con un alto porcentaje de desocupados: Educación Primaria (32%) y Educación Infantil (27%).

Aún así, en algunas de esas carreras ha descendido, aunque sea algunos puntos, el nivel de desempleo. Una de las razones se puede deber al muy cambiante mercado laboral en el que vivimos actualmente. Si entre los egresados en 2022 la mayor tasa de desempleo estaba en los graduados de Filología Hispánica, en 2023 está en Gestión Cultural, por ejemplo. Rocío Muñoz Benito explica que perfiles de carreras como Historia o Arte, sorprendentemente, están siendo demandados en las empresas más tecnológicas. Por ejemplo, en empresas que desarrollan videojuegos con contexto histórico se requieren esos perfiles, o en el aprendizaje de la inteligencia artificial, donde la filología es fundamental porque hay que entrenarla y detrás de eso no solo hay informáticos. «Tenemos que estar muy atentos a lo que se demanda, de las salidas profesionales atípicas que los jóvenes puede que no conozcan y están encantados de ver que hay un mundo por explorar», explica Muñoz.

Es importante también, además de la vocación, motivo por el que un 53% de los encuestados decide estudiar una carrera, por el 13% que lo hace pensando en la empleabilidad, estar atentos a los cambios del mercado porque «se acabó el tiempo en que con una titulación tenías una vida garantizada para siempre, estamos en formación continua, en especializaciones, formarse, pero también reciclarse». Para Muñoz, el reciclaje profesional no es solo «obligatorio» en estos tiempos, sino «bonito y apasionante, diversificarnos y no hacer siempre lo mismo». Dedicarse a una rama profesional distinta puede ser un mundo por descubrir.

El impulso a las prácticas extracurriculares también ha permitido que aumente el número de egresados que ya tenían trabajo antes de acabar la carrera, un 18% en 2023. Para ello, la UCO tiene 2.700 convenios de prácticas con empresas e instituciones y valora que es una experiencia positiva para acercarse a la realidad del empleo y demandada por ambas partes. De hecho, el 67% de los egresados dicen que las prácticas le fueron de utilidad.

Para abordar este análisis se han llevado a cabo 2.604 encuestas de entre todas las personas que finalizaron sus estudios en el 2023 pertenecientes a titulaciones de Grado, Máster y Doctorado.

