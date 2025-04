Córdoba celebra una eterna primavera con la romería de Santo Domingo

Entonaban Los Marismeños: "Con la primavera, a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad" y Córdoba, que de primavera sabe un rato, tiene una sonrisa pintada en la cara, asentada de finales de abril a finales de mayo, un mes entero, contemplando su bendita estación de preferencia. De aquí a que termine el mes festivo de la ciudad no hay un fin de semana, casi ningún día laborable, donde Córdoba no esté de celebración. Y este domingo ha tocado romería.

Decenas de romeros, coristas o peñistas se han dado cita en la tradicional romería de Santo Domingo que, según dice la historia, tiene más de 500 años y se celebra en honor a San Álvaro, patrono de las hermandades y cofradías de la Semana Santa. Muy temprano, sobre 8.30 de la mañana, la avenida de República Argentina se ha convertido en un paisaje de color con las carrozas de una romería donde no dejan de entonarse las sevillanas. Churros y chocolate (y un poco de anís) sirven para iniciar con fuerza una jornada que conduce hasta el santuario.

La Romería de Santo Domingo, en imágenes /

Por el camino de Santo Domingo, que diría la copla de Ramón Medina, caballistas y carrozas desfilan en una de las fiestas más tradicionales del Mayo Festivo (aunque lo normal es que casi siempre caiga a finales de abril, como ha ocurrido este año). Cantes populares, música y palmas acompañan una peregrinación alegre hacia la bendita sierra cordobesa, lo que deja un reguero de colores gracias a las relucientes carrozas que, cada año, van ganando en estética.

Los de Santiago, Sol y Luna, El Costal Viejo, Jarana o Aromas de Azahar son algunos de los colectivos que en estos días anteriores se han puesto manos a la obra para recrear o bien un cuadro de flores con papel o bien rincones únicos de la ciudad. La carroza de De las de Peina y Volante, por ejemplo, recreaba este año el Zoco municipal, pozo incluido, y justo detrás llevaban un ejemplo de la filigrana cordobesa que se vende en este rincón (hecha, aunque no lo pareciera, con papel higiénico).

Carroza que recrea la Puerta del Puente. / A. J. GONZÁLEZ

"La gente tenía ganas de primavera y se había demostrado en la Cata", comentaba el delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, que cree que "la gente tenía unas ganas locas de estar en la calle después de un invierno muy lluvioso donde hemos estado o metidos en nuestras casas o debajo de soportales". Para Urbano, la Romería de Santo Domingo es un ejemplo más de que Córdoba tiene "un mayo muy redondo" y que además está hecho "con mucho cariño, y no solo desde la Delegación de Tradiciones, sino con un trabajo muy transversal por parte de muchas delegaciones municipales".

Había una buena representación de la corporación municipal en el cortejo romero, tanto del gobierno como de la oposición. Por allí se ha dejado ver, con sombrero cordobés, el propio alcalde, José María Bellido, quien ha recordado que es casi obligatorio acompañar a la hermandad en este camino. También ha hablado la delegada municipal de Cultura, Isabel Albás, que ha calificado esta jornada como "un día importantísimo para Córdoba" donde siempre se puede ver "una alegría alucinante".

Parte de la corporación municipal, presente en la Romería de Santo Domingo. / A. J. GONZÁLEZ

Un día para disfrutar "todo lo posible"

Carmen, que lleva acudiendo a esta romería "desde hace más de 30 años", comentaba antes de que se iniciara el recorrido que lo bueno de esta fiesta es "la convivencia con todos, con los amigos, con la familia, con otras peñas" para poder disfrutar "todo lo posible" de la jornada. Y también recordaba Carmen la devoción a San Álvaro y el componente claramente religioso que tienen todas las romerías. Ese componente, en el caso de la de Santo Domingo, se traduce en una misa (este año presidida por el padre Mariano del Prado) que se celebra nada más alcanzar la ermita. Además, también se entregan los premios a las mejores carrozas.

Homenaje a las policías

Este año, además, la romería ha querido tener un recuerdo con las dos policías asesinadas en 1996 por los atracadores de una oficina del Banco Santander y han hecho un alto en el camino para dejar un ramo de flores en el monolito que las recuerda en la zona del Pretorio.

Y al final del camino, Santo Domingo, con una explanada donde el perol toma consistencia entre los cantes por sevillanas y el flamenco. Un día más que Córdoba señala en su calendario predilecto, y que sirve de predecesora para todo lo que está por venir (que no es poco).