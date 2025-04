El Córdoba CF no ha podido pasar del empate (1-1) en su visita al Eldense, club que lucha por evitar el descenso a Primera RFEF. No obstante, el resultado podría haber sido más negativo para los intereses blanquiverdes, puesto que no fue hasta el minuto 89 cuando Obolskii marcó el tanto del empate. Los locales fueron ganando casi todo el encuentro merced al tempranero gol de Diawara en el 5'. La igualada cordobesista en Elda marca la lectura informativa de la tarde del sábado. Aunque tenemos que viajar desde España hasta Roma, capital de Italia y sede del Vaticano, donde hoy se ha celebrado el funeral del papa Francisco. El responso, al que han acudido más de 100 delegaciones internacionales, ha sido un evento histórico y sin precedentes en décadas. Y regresamos a los deportes locales para narrar la crónica de la MTB Guzmán el Bueno. David Arroyo, en hombres, y Carmen Martín, en féminas, se han impuesto en la prueba.

