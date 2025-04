El PSOE insta a Aucorsa a que cumpla con el compromiso adquirido de comprar autobuses

La concejala del PSOE de Córdoba Isabel Bernal recordó en el consejo de la empresa municipal de autobuses urbanos Aucorsa celebrado el viernes la urgencia de comprar los autobuses que se planificaron y para los que ya se habían aprobado las partidas presupuestarias correspondientes, como indica la formación en un nota de prensa, un compromiso adquirido de aumento de la flota que supone, además, una mejora en la sostenibilidad del transporte público porque desaparecerían los autobuses diésel que tienen un nivel más alto de contaminación.

“Para poder dar un mejor servicio al usuario, es fundamental que se aumente la flota porque si no es imposible cubrir adecuadamente los servicios y sobre todo cubrir los días extraordinarios como la Cabalgata, la Semana Santa y el mes de mayo”, ha explicado la edil, que ha agregado que en esta Semana Santa se ha puesto de manifiesto “cómo en determinados tramos horarios no ha sido posible reforzar los servicios, entre otras cuestiones porque faltan autobuses”. Así, ha indicado que Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo han sido días de mucha afluencia de usuarios en los que no se ha podido dar el servicio adecuado y donde el horario de finalización de la carrera oficial ha sido un punto negro en la atención del trasporte público.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido especialmente que se informe del nuevo plan de trasporte de Aucorsa para el recinto ferial 2025, ya que el pasado año hubo incidentes con la presencia masiva de viajeros en algunos días. “Pedimos que se anuncie a la población con anticipación y con una eficaz difusión cuáles van a ser los recorridos, cómo se va a realizar la carga de viajeros, qué horario va a tener y qué refuerzos hay para el primer fin de semana”, ha trasladado.

En el mismo consejo, el PSOE ha votado en contra de una nueva solicitud de crédito para Aucorsa al entender que es un gasto extra que se podía haber gestionado con el superávit de 200 millones de euros que tiene en este momento el Ayuntamiento gobernado por el PP. También se ha mostrado en desacuerdo con la tardanza que está teniendo la implementación de un nuevo sistema de ticketing, que en un principio estaba previsto para mayo de este año y se ha retrasado dando una fecha aproximada en septiembre, sin que haya nada concreto. “Desde el PSOE pensamos que se puede hacer una mejor gestión de nuestro trasporte público y que Aucorsa necesita con urgencia los autobuses ya presupuestados”, ha concluido.