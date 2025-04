Oposiciones a celador en Córdoba: a la caza de una plaza fija para toda la vida

Varias facultades de la Universidad de Córdoba (UCO) eran en la mañana de este sábado un lugar de trasiego y nervios. Rabanales, Medicina y Educación ha sido las sedes donde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado las oposiciones de la oferta de empleo público de este año, las de celador y las de celador conductor. Algunos iban a probar suerte, otros se han hartado de hincar los codos durante meses. El objetivo: una plaza fija en la administración pública que, en los tiempos que corren, es el objeto del deseo de muchos.

En la facultad de Ciencias de la Educación, Turismo y Medicina se llevaban a cabo las de conductor, mientras que en Medina y Rabanales se celebraban las de celador normal. Repasos de última hora y dudas que surgen cuando la seguridad desaparece hacían acto de presencia en las sedes cordobesas del examen, a las que se han sumado muchísimas más repartidas por toda Andalucía.

Sensaciones

"Yo creo que me lo sé, pero llegas y te pones delante del examen y todo puede pasar", comentaba una de las aspirantes a la espera de que la llamaran a su aula. Es complicado obtener la plaza por mucho que se haya estudiado, pues los aspirantes apuntados no son pocos: más de 30.000. En juego, 1.225 plazas (175 de promoción interna) y 26 para personas con discapacidad intelectual (con cuatro de promoción interna).

Aspirantes congregados a las puertas de un aula. / Víctor Castro

A la salida todo eran consultas. Algunos tenían la opinión de que el examen no había tenido mucho sentido: "Tres preguntas de funciones de celador de un total de 53", comentaba un chaval a su acompañante, que preguntaba: "¿Muchas de leyes?". Pero no, no ha habido tantas preguntas de leyes, sino muchas de "mantenimiento, almacén y residuos", aclaraba el primer joven. En general, eso sí, la opinión más extendida es que la prueba había sido "bastante asequible".