La Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) inviste como Doctor Honoris Causa al profesor Manuel Torres Aguilar

En un acto académico solemne celebrado en el Paraninfo del campus de Azogues, la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) ha investido como Doctor Honoris Causa al profesor Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Córdoba, en reconocimiento a su dilatada trayectoria en el ámbito de la cultura de paz, la resolución de conflictos y la justicia social.

La ceremonia, que contó con la presencia de autoridades universitarias, invitados internacionales y representantes de la comunidad académica iberoamericana, estuvo presidida por el rector de la Universidad Católica de Cuenca, Ph.D. Enrique Pozo Cabrera. Entre los invitados de honor destacó la asistencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez.

La distinción se fundamenta en el “aporte como precursor de ciudades de paz, mediación y justicia social en América Latina”, tal como recoge la resolución del Consejo Universitario. El profesor Torres, que también dirige la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos y codirige el Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, ha promovido desde hace décadas una intensa agenda académica y formativa en países como México, Colombia, Brasil, Alemania e Indonesia, consolidando redes internacionales en torno al pensamiento crítico, el diálogo intercultural y la educación en valores.

Pensamiento crítico y democracia

Durante su intervención, tras recibir el título y la imposición de la máxima insignia institucional, el profesor Torres pronunció su lección magistral bajo el título Libertad y ley en tiempos inciertos, una profunda reflexión sobre los retos contemporáneos a los que se enfrentan las democracias. En su discurso, advirtió que “la libertad política rechaza el poder arbitrario y absoluto, y exige su transformación en un poder legal, limitado por leyes iguales para todos”.

En un contexto de creciente autoritarismo global, Torres apeló al papel de las universidades como guardianas del pensamiento crítico: “Sin libertad política no hay protección de la ciudadanía frente a la opresión. Como universitarios, tenemos el deber moral y la obligación académica de advertir a nuestras sociedades de estas derivas autoritarias”.

También evocó con firmeza la necesidad de un Estado de Derecho robusto: “Somos libres cuando nos sometemos a la ley y no al patrono”, afirmó citando a Cicerón. Y añadió: “Cuando la ley no se cumple y no hay consecuencias, la democracia se convierte en una mera ilusión formal”.

El acto de investidura coincide con el seminario Estudio de Mediación, Conflictos y Paz: historia y presente en un mundo convulso, que se celebra esta semana en la sede de Cuenca y reúne a destacados académicos iberoamericanos, junto a representantes estudiantiles y delegaciones internacionales.