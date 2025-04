El PSOE denuncia "la parálisis" de la Gerencia de Urbanismo y de la concesión de licencias por el cambio de la sede electrónica

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado este viernes "la parálisis" de la Gerencia Municipal de Urbanismo como consecuencia de los problemas derivados del cambio de sede electrónica. La concejala Carmen González ha informado de que el consejo rector de la GMU no se reúne desde el pasado 25 de abril, día en el que también se celebró la última comisión de licencias. "Eso es inaudito porque los consejos se celebran cada dos semanas", ha lamentado González, que insiste en que la Gerencia de Urbanismo es "el corazón de desarrollo de la ciudad y no se puede paralizar".

Detrás de este retraso, el PSOE lamenta que esté el cambio de plataforma electrónica que impulsa desde hace unos 20 días la Delegación de Transformación Digital. "La causa es que no se pueden tramitar los expedientes", ha insistido González para explicar que al grupo municipal del PSOE no dejan de llegar denuncias de los propios trabajadores de la Gerencia y del Ayuntamiento en general quejándose de las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo, porque no ha habido migración de los expedientes y los están teniendo que subir uno a uno al sistema.

Esta circunstancia se complica en departamentos como la Gerencia donde los expedientes son muy gruesos y contienen numerosos documentos, informes y contrainformes. A eso hay que sumar "la carga de responsabilidad que está provocando ansiedad" a los empleados, porque no saben cómo mantener la legalidad en la tramitación del expediente al estar incumpliendo, dice González, los trámites que marca la ley. En este sentido, tacha de milagroso el hecho de que se hayan podido cobrar las nóminas.

Además, desde el PSOE enfatizan el hecho de que el propio alcalde, José María Bellido, haya empezado a dudar de la puesta en marcha de la plataforma al reconocer el lunes pasado que se daría un tiempo de diez días para hacer, si era preciso, "cambios radicales". La edil ha acusado al PP de haber impulsado "un cambio temerario" y de haberlo hecho además de manera "brusca y tosca", de modo que ahora el Ayuntamiento "está sufriendo y está viendo las consecuencias de la decisión de cambiar la plataforma".

Comunicación por correo electrónico

Desde el PSOE también denuncian que la comunicación entre servicios municipales ha regresado al correo electrónico, "algo que no permite la ley", recuerda Carmen González. "Por ejemplo, la comparecencia de la delegada Lourdes Morales ha llegado por correo no por la plataforma que ella misma ha impulsado", ha ironizado la edil para referirse a la comparecencia que la concejala del PP hará en el pleno ordinario de junio después de que PSOE y Hacemos Córdoba reclamaran al alcalde la celebración de un pleno extraordinario donde se explicaran qué está ocurriendo con el cabio de sede.

La delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales. / RAFAEL MELLADO

Comparecencia "voluntaria"

"Se han negado a dar explicaciones de una decisión política que paraliza la ciudad", ha lamentado para ironizar sobre el hecho de que el equipo de gobierno califique de "voluntaria" la comparecencia de Lourdes Morales. "Si quisiera comparecer de manera voluntaria lo hubiera hecho el pasado pleno o el de la semana que viene". En todo esto, el PSOE aprecia una maniobra de dilación y de ganar tiempo para que cuando la delegada de Transformación Digital comparezca en junio ya se haya resuelto el problema. "Es tan gordo lo que tienen montado que por mucho que estén ganando tiempo no lo van a lograr", ha concluido diciendo la concejala socialista que duda de que el PSOE esté sabiendo transmitir a la ciudadanía "la verdadera gravedad de la situación".