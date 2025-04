El olmo centenario del Marrubial trasplantado en los Teletubbies se ha secado

El olmo centenario trasplantado de la ronda del Marrubial a los jardines de Madre Coraje, conocidos como los Teletubbies, se ha secado. Se intentó, pero no ha sido posible, a pesar de que durante unos meses incluso pareció retoñar. El árbol que la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba trató de salvar cambiándolo de ubicación no ha superado el invierno y no ha brotado esta primavera, según puede apreciar cualquier ciudadano que se acerque a verlo.

El trasplante se llevó a cabo en febrero del año pasado, después de que varias asociaciones vecinales y ecologistas pidieran al Consistorio que actuara e impidiera su muerte ineludible por las obras de remodelación de la ronda del Marrubial, una segunda fase de la actuación que lleva a cabo la Junta de Andalucía, y que ponía en solfa el futuro de este bello ejemplar.

Los planes de la Junta de ampliar de dos a cuatro carriles la vía (justo donde estaba el olmo) y la imposibilidad de cambiar el proyecto, como habían pedido también las voces críticas, animaron finalmente al Ayuntamiento de Córdoba a realizar el año pasado una delicada operación de trasplante.

Una decisión para salvar el olmo

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, tomó la decisión de trasplantar el olmo y siguió de cerca la operación para la que se contó con varios técnicos municipales, una grúa de tamaño medio, un camión para el transporte del olmo a la nueva ubicación y la colaboración de especialistas de la Junta de Andalucía. El ingeniero agrónomo que dirigió la operación, Manuel Jurado, confirmó ya aquellos días la complejidad de trasplante y la dificultad de que el árbol arraigase en la nueva ubicación.

El olmo centenario el día del trasplante en su nueva ubicación en el parque Madre Coraje, popularmente conocido como parque de los Teletubbies. / VÍCTOR CASTRO

Operación compleja

Entonces se estimó que el ejemplar tendría unos 105 años y 7.5 toneladas de peso y eso que para cambiarlo de sitio hubo que podarlo. El olmo había pasado más de un siglo junto a las viviendas militares del cuartel de Lepanto, pero emprendía una nueva vida en otro lugar. El día del trasplante (21 de febrero del 2024), el delegado de Infraestructuras aseguró que la operación había sido "más compleja" de lo que esperaban, en especial por lo hondas que estaban las raíces del árbol y el peso del mismo. De hecho, hubo que cortar parte de esas raíces con una motosierra preservando el cepellón para que el olmo no se viniera abajo.

Trabajos en el Marrubial para el trasplante del olmo centenario que hay junto al antiguo cuartel de Lepanto. / A. J. GONZÁLEZ

En todo caso fue entonces cuando empezaba el periodo más delicado para este ejemplar. Había que esperar a saber si el olmo trasplantado agarraba y seguía viviendo más años en su nueva ubicación. Durante los primeros meses de la pasada primavera, los cordobeses pudieron disfrutar de la gracia de su "rama verdecida” como escribiera el poeta Antonio Machado en su famoso poema de Campos de Castilla, aunque finalmente el título de los famosos versos, A un olmo seco, hayan sido un triste epitafio.

Un gasto que mereció la pena

A la espera de que el ingeniero certifique el estado del olmo, el delegado Ruiz Madruga recuerda que ya se avisó de la complejidad de que el árbol pudiera tirar adelante. "Cuando brotaron hojas el año pasado nos dio bastante esperanza de que lo pudiéramos salvar, pero no ha sido posible", lamenta el edil que, sin embargo, dice que "lo importante es que no se escatimaron esfuerzos para salvarlo porque era un árbol importante, que llevaba mucho tiempo con nosotros y los esfuerzos había que hacerlos. No creo que hayamos malgastado ni tiempo ni dinero", concluye diciendo el edil.