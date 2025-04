El Ayuntamiento de Córdoba cierra la puerta a instalar más Cruces de Mayo en el casco histórico

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, cierra la puerta a la instalación de nuevas cruces en el casco histórico de Córdoba para evitar la saturación y las molestias a los vecinos. El responsable del equipo de gobierno ha presentado este viernes algunos detalles más del Certamen de Cruces, que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo, después de que ayer se presentara un ambicioso plan de seguridad y limpieza para esta fiesta del Mayo Festivo. Con el mismo objetivo que el dispositivo policial, el Ayuntamiento cierra la puerta a la ubicación de nuevas cruces en sitios que ya estén saturados.

El delegado ha hechio hincapié en esta apuesta por parte del equipo de gobierno: "Intentamos diversificar las ubicaciones para no saturar el casco", ha comentado. En esta edición habrá 20 cruces en el casco, otras 20 fuera del casco y 13 más en recintos cerrados. Una de las hermandades que montan cruz por primera vez, la hermandad de la Pasión, lo hará finalmente en las inmediaciones del hospital Quirón, donde no había ninguna, a pesar de que la pretensión inicial era ponerla en los jardines de los Patos. "No se autorizarán nuevas cruces en el casco siempre que haya alguna ya en la misma ubicación o haya saturación para darles otras vías; es un compromiso del equipo de gobierno", ha asegurado.

Música controlada

Por otro lado, Urbano ha recordado que las cruces tendrán que controlar los decibelios de la música y ha adevertido de que la Policía Local velará por el cumplimiento de las bases. De manera genérica, todas las cruces deberán bajar a la mitad del volumen de la música a partir de las 12 de la noche y hasta la hora del cierre a las 2, excepto el día 1 cuando se cortará la música a las 12 horas (del jueves al viernes) por ser el 2 de mayo día laborable.

Asimismo, a mediodía se bajará a la mitad la música para permitir el descanso de los vecinos, entre las 16 y las 19 horas.

53 cruces, 7 más que el año pasado

En esta edición serán 53 las cruces admitidas a concurso, que suponen 7 más que el año anterior cuando hubo 46. "Es una fiesta en auge", ha asegurado el edil, que ha mostrado su convencimiento de que parte de ese éxito se debe al esfuerzo del equipo de gobierno de dar soluciones a los problemas que se plantean por parte los vecinos y de las entidades que montan las cruces. En este sentido, Urbano ha informado de que se han mantenido muchas reuniones para ver cómo mejorar.

Novedades: enganches de luz y proyecto técnico

Entre las mejoras de esta edición, ha destacado Urbano el adelanto que la instalación de los puntos de enganches de la luz de Endesa, que a una semana del inicio de las cruces están ya disponibles. De este modo, con el permiso de la Delegación de Vía Pública del Ayuntamiento, las hermandades, peñas y asociaciones podrán iniciar a partir de hoy el montaje de la cruz ya con luz.

Además, como ya se informó, los proyectos técnicos que se presenten este año y reciban el visto bueno de Vía Pública tendrán una vigencia de cuatro años. En ese periodo, quienes monten una cruz no tendrán que volver a presentar dicho documento técnico. "Ahorramos tiempo por parte de Ayuntamiento al tener que evaluar menos proyectos técnicos y a los que montan les ahorramos el engorro de volver a presentarlo", ha resumido Urbano. El delegado ha informado de que está en estudio que el proyecto técnico de las casetas de la Feria de Mayo tenga también una vigencia de cuatro años.

'Eres mi cruz'

Otra de las novedades de este año es que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, junto a la misma delegación de la Diputación de Córdoba, organizan la fiesta ‘Eres mi cruz’ para los jóvenes desde 14 años, como alternativa de ocio saludable en el inicio de las Cruces de Mayo. Se celebrará desde las 21.30 horas hasta la 01.30 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo y contará con las actuaciones de los grupos Boombap Dance Studio y Humanella Danza & Teatro, además de los DJs Vicente Torres, Ballesteros y Juanjo García.

Juan Luis Seco, autor del cartel de las Cruces de Mayo, y el delegado Julián Urbano. / RAFAEL MELLADO

Urbano ha insistido en el esfuerzo de un año completo que se ha hecho para la organización del Mayo Festivo con la implicación transversal de muchas delegaciones como la Gerencia de Urbanismo, Vía Pública, Sadeco, Emacsa, Policía Local o Juventud.

Certamen de academias de baile

Por otro lado, entre los días 1, 2 y 3 de mayo se celebrará en la plaza de las Tendillas el tradicional certamen de academias de baile, en el que participarán las doce academias que hay en Córdoba. Cada día participarán cuatro de ellas a partir de las 19.30 horas y el domingo a las 13.30 horas harán un pequeño pasacalles desde la Puerta Gallegos, las calles Concepción y Gondomar, hasta las Tendillas.