UGT y CCOO reivindican en Córdoba más prevención de accidentes laborales y aumentar las medidas de protección

Los sindicatos CCOO y UGT se concentraron esta mañana ante las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo que eviten accidentes laborales, aumentando las medidas de prevención y exigiendo su riguroso cumplimiento.

El secretario de salud laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, explicó que “queremos focalizar la celebración de este día en torno a la prevención y protección de la clase trabajadora contra los riesgos psicosociales”. “Las nuevas tecnologías, la digitalización, la entrada de la inteligencia artificial, pero también las consecuencias del cambio climático y la mayor longevidad de las personas trabajadoras nos enfrentan a nuevos riesgos en nuestros puestos de trabajo”, dijo el responsable sindical quien puntualizó que “fruto de ello es el aumento de los conocidos como accidentes no traumáticos (infartos, ictus, etc.), y algunas enfermedades de salud mental (ansiedad, estrés, depresión, etc), muchos de los cuales tienen su origen en el trabajo o en las propias condiciones de trabajo”.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, indicó la necesidad de que “se hagan controles anuales o bianules en los que se analicen en las empresas los riesgos psicosociales que podrían derivar en problemas de salud en las personas trabajadoras por estrés o por tener que afrontar situaciones que terminan repercutiendo, finalmente, en problemas cardiovasculares”.

Los riesgos psicosociales, en el foco

El responsable de CCOO también reclamó la realización de la evaluación de riesgos psicosociales, “la gran olvidada de la prevención en las empresas cuando en 2023, de las 17 muertes en accidente laboral, 7 fueron no traumáticas y en 2024, de las 12 muertes en accidente laboral, 2 fueron no traumáticas. Y esta primera del 2025, aunque ha sido calificada como accidente in itinere por haberse producido en el trayecto del trabajo a casa, la causa de la muerte fue por infarto. Y si hiciéramos un estudio sobre las causas de los suicidios en nuestro país, ¿cuántas tendrían origen en el trabajo?”.

Protesta este jueves en Córdoba. / CÓRDOBA

Complementando esta información, el responsable de salud laboral de UGT Córdoba destacó que nuestra provincia ha sido pionera en la reivindicación del cambio de leyes que tengan en cuenta los riesgos psicosociales” y señaló que “ambos sindicatos nos encontramos trabajando conjuntamente para conseguir que se repita la campaña Unidos en prevención, ya que consideramos que 19 desfibriladores no son suficientes para garantizar en la provincia una respuesta inmediata ante accidentes cardiovasculares, por lo que instamos a la Juta a retomar este proyecto que tan buenos resultados y respuesta empresarial ha tenido”. Sarmiento recordó que ambos sindicatos, así como otras organizaciones, decidieron unirse, afrontando el costo por cuenta propia al no estar incluidos en las bases de la convocatoria del proyecto, instalando desfibriladores en sus sedes “para dar ejemplo”.

Mejora de las inspecciones

Aurelio Martín hizo hincapié en que “por todo esto, es fundamental que actuemos, y los sindicatos de clase tenemos propuestas. Es necesario actualizar y modernizar la LPRL (que data de 1995), así como las normas que desarrollan esta ley. Pero también es necesario dotar a la Inspección de Trabajo de más y mejores medios (técnicos y humanos) para que puedan desarrollar su labor con mayor eficacia. También es importante una mayor contundencia en los castigos, tanto económicos como penales para ese empresariado que incumple la ley y causa muerte y dolor. También exigimos a la Junta de Andalucía que fortalezca el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y los Centros Provinciales de Prevención. Hace poco se ha puesto en marcha la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo y el I Plan de Acción, y necesitamos que se concrete en actuaciones ya sobre el terreno”.

Por último, Jaime Sarmiento señaló como “imprescindible tener claro que el calor mata”. Según destacó, “el centro nacional de epidemiología de España a través del Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad de España, en el caso de Córdoba, en el periodo estival del pasado año, computaron 4 fallecidos por golpe de calor en Córdoba mayores de 65 años”, pero matizó que estas cifras no reflejan por completo la realidad, ya que “ambos sindicatos planteamos que el calor mata también a trabajadores porque puede provocar, por ejemplo, mareos en andamios que provoquen caídas fatales para trabajadores en altura” y subrayó que “en Córdoba fuimos pioneros en 2006, cuando hicimos estudio sobre estrés térmico que ha servido de base para que lo use Defensa Civil y que recoge la Ley desde hace un par de años que establece las alertas por estrés térmico en el exterior. Según indiquen las temperaturas, cuando hay alerta naranja o roja, el empresario debe establecer medidas de prevención y acondicionar los puestos de trabajo”.

Sarmiento recordó que, según el Decreto 486/97 los trabajos realizados en lugares cerrados no deben superar, en periodo estival, la temperatura de 27 grados centígrados. Sarmiento concluyó invitando a aquellas personas trabajadoras que tengan problemas en sus centros de trabajo por este motivo a que recurran a UGT y CCOO para intervenir ante estas situaciones por incumplimiento de las normativas.