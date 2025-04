Control de pasaportes, el servicio clave que le falta al aeropuerto de Córdoba para acceder a más destinos internacionales

El aeropuerto de Córdobatendrá, de aquí a septiembre, tres aerolíneas operando vuelos regulares. Se trata de un hito histórico para el aeródromo cordobés que, desde que el año pasado recuperara los enlaces regulares comerciales, ha despertado el interés de no pocas compañías aéreas.

Las tres aerolíneas que operarán en Córdoba este año son Binter, que ya ha iniciado la conexión con Gran Canaria este mismo mes; Iberia Regional-Air Nostrum, que a partir de julio volverá a conectar con Palma de Mallorca como ya hiciera durante el verano pasado; y Vueling, que a mediados de septiembre iniciará la conexión Córdoba-Barcelona.

Los destinos a los que puede volarse desde Córdoba e, igualmente, los orígenes de esos viajes son, por lo tanto, nacionales. Lo que espera ahora el aeropuerto cordobés es contar con control de pasaportes de forma que puedan ampliarse los destinos internacionales más allá del conocido como Espacio Schengen.

¿Qué es el Espacio Schengen?

El Espacio Schengen es un conjunto de países europeos donde no existen controles en las fronteras interiores. A este espacio pertenecen los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza.

Avión de Binter en el aeropuerto de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Lo que ocurre es que si un ciudadano no perteneciente a estos países, por ejemplo, un británico o un estadounidense (países de origen de un buen puñado de turistas que pasan por Córdoba), quisiera entrar en la ciudad vía aeropuerto no podría.

¿Cómo se consigue?

Para que viajeros procedentes de países que no pertenecen al Espacio Schengen puedan aterrizar en Córdoba lo que hay que tener en el aeropuerto, básicamente, es un sistema de control de pasaportes. Sin embargo, conseguir este control de aduanas no es algo que sea rápido.

Aunque en Córdoba ya se han empezado a hacer las tareas. Según ha podido saber este periódico, Aena solicitó a mediados de febrero al Ministerio del Interior la declaración del aeropuerto de Córdoba como «aeropuerto frontera exterior Schengen». En la Secretaría de Estado de Seguridad ya tienen toda la documentación necesaria para analizar y dar el siguiente paso necesario. En este caso, en la petición cursada a Interior por parte de Aena se añadieron todos los informes y documentación necesarios. Entre otras cosas, se envió el informe justificativo que avala la necesidad de establecer este control, se detallaron todos los antecedentes de operaciones en el aeródromo e incluso se reconoce que, de momento, no hay ninguna compañía operando de forma regular en ningún destino dentro del propio Espacio Schengen, aunque sí se manifiesta el interés tanto de Aena como de otras instituciones por darle el impulso necesario. Se añadieron, incluso, los anexos necesarios con los planos del aeropuerto y la localización de ese control de pasaportes.

Viajeros recién aterrizados en Córdoba cogen un bus de Aucorsa en el aeropuerto. / MANUEL MURILLO

Por lo tanto, de momento, la pelota está en el tejado de Interior, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores de dicho control serían agentes de la Policía Nacional. Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, también detalló hace menos de un mes (precisamente en la inauguración de los vuelos de Binter) que ahora mismo la solicitud se encuentra en Interior, toda vez que ya pasó por la Agencia Tributaria. Sobre esto último, cabe decir que además de Interior, también tienen que intervenir los ministerios de Hacienda y de Transportes.

El trámite se inició en enero

Recordó además la subdelegada varias cosas. Por un lado, que la solicitud para el control de pasaportes no se inició hasta enero de este año porque antes no podía hacerse porque no tenía el aeropuerto el instrumental necesario para la implantación y que esto no solo depende de organismos nacionales, como pueden ser los citados ministerios, sino que también entran autoridades europeas.

En cualquier caso, todo indica que si se van siguiendo los pasos necesarios el aeropuerto de Córdoba contará con este control y podrá ampliar su cartera de destinos. Sin embargo, lo que no está definido es el horizonte temporal de cuándo ocurrirá esto. Según dijo la subdelegada en su día, el objetivo es que esté «en un tiempo lo más corto posible».

