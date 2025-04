Fallece a los 64 años Ángel Alcázar, comercial de Diario CÓRDOBA durante una década

Con profundo pesar informamos del fallecimiento de Ángel Alcázar Vasco, a la edad de 64 años. Nacido en Madrid, Ángel fue una figura polifacética que dejó una huella imborrable en varias esferas de la vida.

En la capital española, trabajó en el sector de la banca, y además, compartió su voz y alegría a través de la tuna. Su vida dio un giro cuando se trasladó a Córdoba, la tierra natal de su esposa, Marisol, con la que tuvo dos hijos, Álvaro y Jorge, que les han dado dos nietas, Marta y Aitana. En esta ciudad, Ángel dedicó una década de su vida a trabajar como comercial para Diario CÓRDOBA, gestionando con éxito la cartera de diversas empresas y ayuntamientos de la provincia.

Ángel también fue un miembro activo y apasionado del grupo Amigos de Noches de Mi Ribera, donde llegó a ocupar el cargo de presidente y presentador. Sus colegas del grupo expresan su eterno agradecimiento por su dedicación y lucha constante: "Todos sabemos todo lo que has luchado por esto y te estaremos eternamente agradecidos, porque sin ti esto no hubiera sido igual. Nos has dejado aquí pero nunca en nuestros corazones donde siempre estarás presente. Las únicas personas que mueren son las que se olvidan y tú, querido amigo, has repartido tu gran cuerpo dejando un trocito de él en nuestros corazones haciéndolos más grandes para así no poder olvidarte nunca".

Desde este colectivo envían un sentido mensaje a la familia: "Un beso enorme a la familia. Descansa en paz que tus 'Riberitas', que te llevarán en volandas allá donde nos quieras esperar para seguir cantando y tocando contigo cuando en un futuro nos volvamos a encontrar".

Ángel Alcázar Vasco deja un legado de amor, amistad y dedicación que será recordado por todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Que descanse en paz.