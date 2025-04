Al banquillo por insultar a los viandantes en Jesús y María y golpear a un policía nacional

Un acusado se enfrenta a un año y medio de prisión en Córdoba por, presuntamente, negarse a identificarse ante los agentes de la Policía Nacional y dar un puñetazo en el pecho a uno de estos efectivos cuando era trasladado a la comisaría.

El Ministerio Fiscal afirma que los hechos ocurrieron en las primeras horas de una tarde de septiembre de 2023, cuando los agentes acudieron a la calle Jesús y María, donde el procesado, supuestamente, estaba insultando y faltando al respeto a los viandantes.

Cuando le pidieron que se identificara, esta persona les contestó, entre otras expresiones: "no me voy a identificar, yo he sido militar, no tengo miedo. Sois unos racistas". La acusación pública señala que, dado que se negó "de forma reiterada" a identificarse, los agentes decidieron trasladar al procesado a comisaría en un vehículo policial.

Vehículos de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / POLICÍA NACIONAL

Sin embargo, durante el trayecto, este comenzó a golpear con puñetazos y patadas el interior del turismo, causando desperfectos tasados pericialmente en 1.001 euros. Ante esta situación, los agentes detuvieron el vehículo y en ese momento el encartado "propinó un fuerte puñetazo en el pecho" a uno de estos policías.

Delito de atentado

La acusación pública solicita que se imponga al acusado un año y medio de cárcel por un delito de atentado. No obstante, dado que es de nacionalidad senegalesa y se encuentra "indocumentado" en España, insta a sustituir esta pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.

Por otra parte, reclama que el encartado abone una multa de 3.240 euros por un delito leve de daños y que indemnice a la empresa propietaria del vehículo policial en 1.001 euros. Los hechos serán juzgados próximamente por un juzgado de lo Penal de Córdoba.