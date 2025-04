El SAS refuerza la vacunación de la triple vírica en Córdoba por el incremento de casos de sarampión

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha habilitado depósitos extraordinarios de la vacuna triple vírica en todas las provincias, incluida Córdoba aunque no se han registrado casos, dotados con 200 dosis cada uno, para hacer frente al incremento de casos de sarampión en la comunidad autónoma, en tanto que la vacuna es la mejor arma para evitar la enfermedad y proteger a la población.

Estos depósitos están ubicados en los hospitales de referencia provincial. En el caso de Málaga, provincia donde hasta ahora se han registrado la mayoría de los casos, además del hospital Regional de Málaga, también se ha solicitado al Hospital Universitario Virgen de la Victoria que habilite un depósito con otras 200 dosis.

Esta es una de las medidas propuestas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para hacer frente al número creciente de casos de sarampión en la comunidad autónoma. De hecho, desde que comenzó el año, se han declarado en Andalucía 58 casos confirmados de sarampión, lo que supone dos más respecto a la semana pasada. Estos dos casos forman parte de un brote familiar identificado previamente en Lucena del Puerto (Huelva). Se trata de dos hombres de origen marroquí.

Diez brotes

En 2025 se han declarado hasta hoy diez brotes en total de los que sigue cinco siguen activos y otros cinco ya han sido declarados inactivos. Así, Málaga cuenta con un brote familiar con tres casos confirmados, de fuente desconocida declarado el 18 de marzo; además de uno más reciente, declarado el 14 de abril con cuatro casos pendientes de confirmación en una misma familia.

En la provincia de Huelva, están activos actualmente un brote familiar en Moguer, con dos casos confirmados de dos hermanos trabajadores marroquíes, declarado el 29 de marzo, y el brote familiar importado de Marruecos en Lucena del Puerto, con cuatro casos en total en una familia de origen marroquí. Finalmente, en El Ejido (Almería), también se ha declarado un brote familiar con dos casos confirmados en dos trabajadores marroquíes que comparten domicilio.

Hasta ahora, el 29% de los casos han sido casos importados, estos casos importados proceden de Marruecos (15), Bélgica (1) y Dinamarca (1). De los casos no importados, 12 casos son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (seis casos en Málaga capital, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva y uno de Palos de la Frontera).

Menores de un año

Además, ocho casos son menores de 1 año, de un brote ya inactivo en una guardería de Fuengirola (Málaga). El 40% han sido menores de 15 años y el 60% adultos (rango 18 y 65 años). Solo dos casos (3%) tenía antecedente de vacunación de una dosis documentada, 28 casos no estaban vacunados y en 28 casos no se pudo conocer su situación vacunal (entre ellos menores cuyos países de origen son Marruecos y Rusia). El 40% de los casos ha precisado ingreso hospitalario.

En Almería se han registrado seis casos (uno en Adra, tres en El Ejido, uno en Níjar y uno en Roquetas de Mar), en Granada capital tres; en Huelva, 16 casos (uno en Calañas, dos Gibraleón, uno en Huelva capital, cuatro en Lucena del Puerto, dos en Moguer, tres en Palos de la Frontera, uno en San Bartolomé de la Torre y dos en San Juan del Puerto); en Málaga 32 casos (uno en Álora, nueve en Fuengirola, 11 en Málaga capital, dos en Marbella, siete en Mijas, uno en Ojén y uno en Rincón de la Victoria) y en Sevilla se ha registrado un caso en la capital. En Málaga la mayoría de los casos se concentran principalmente en el Distrito Sanitario de Costa del Sol (19 casos).

Desciende la incidencia y aumentan los casos importados

En las últimas semanas la incidencia de los casos confirmados presenta una tendencia descendente. Además, desde hace siete semanas los casos se han producido solo en adultos, fundamentalmente entre 26 y 47 años. La mayoría de estos casos son importados de Marruecos, están relacionados con caso importado o asociados a brote, disminuyendo mucho los casos aislados de fuente desconocida (solo uno en las últimas cinco semanas). Los brotes activos en este momento son brotes familiares en adultos con un pequeño número de casos y generalmente con dos generaciones de casos.

Salud y Consumo recuerda, como confirman los datos registrados, que el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, puede cursar grave y puede afectar tanto a niños como adultos no vacunados. Por este motivo, recomienda la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse (los niños menores de 12 meses, que representan el 14% de los casos declarados en Andalucía).

Vacunación

La Consejería comenzará esta semana a vacunar de la segunda dosis de la triple vírica a los niños de 15 meses de las zonas básicas de salud donde se han declarado brotes para proteger a estos menores. La pauta habitual de esta vacuna contempla una primera dosis a los 12 meses y la segunda a los tres años. Actualmente, se está procediendo a la identificación de los menores y a contactar con los padres para iniciar esta vacunación.

La situación epidemiológica del entorno de Andalucía, especialmente Marruecos, que está experimentando un importante brote de sarampión desde octubre de 2023 y que ha extendido por el país con más de 40.000 casos notificados, incluidas 150 muertes; 3.012 casos en 15 países de la Unión Europea en lo que va de año; 712 casos confirmados en Estados Unidos, con dos fallecidos, hasta el 10 de abril o 731 en Canadá hasta el 11 de abril; así como la presencia de bolsas susceptibles que pueden ser importantes en algunos distritos y la estacionalidad del sarampión (primavera), hace prever nuevos brotes en las próximas semanas y meses. La Consejería de Salud y Consumo ofrecerá un informe semanal los martes con los datos actualizados.