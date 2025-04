La reforma de la avenida Virgen Milagrosa incluirá el asfaltado de sus 657 metros

La reforma de la avenida Virgen Milagrosa, en el barrio de la Fuensanta, que comenzó hace unos días incluirá una actuación complementaria que no estaba inicialmente prevista: «No estaba contemplado el asfaltado de la avenida porque no tenía un grado de deterioro que los técnicos entendieran suficiente para desarrollar esos trabajos», dijo este martes el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. No obstante, finalmente se incluirá «esta vía dentro de la segunda fase del plan de asfalto, que presentaremos en breve, con lo que actuaremos en 2026 en esta materia sobre los 657 metros que tiene la avenida».

Por otro lado, el edil que visitó esta mañana la actuación que acomete la empresa Habitat Servicios Medioambientales, por un importe de 830.000 euros, informó de que «progresivamente» el Ayuntamiento de Córdoba irá reformando «todas las calles perpendiculares a Virgen Milagrosa», debido a que también tienen un grado de deterioro alto. «Es una zona de la ciudad que necesita que el Ayuntamiento apueste por ella y nuestro compromiso es hacerlo en este mandato; sobre todo a lo fundamental queremos darle solución».

El concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha repaso los datos básicos de la remodelación que abarca un total de 657 metros lineales, y se ejecutará en dos fases. En la actualidad, los trabajos se centran en el tramo comprendido entre la avenida del Ministerio de Vivienda y la calle Núñez de Balboa. Y a continuación se actuará desde la avenida de Libia hasta la calle Periodista Cago Jiménez. La obra tiene un plazo de ejecución estimado de 8 meses.

Nuevos árboles

Uno de los cambios más relevantes en esta intervención es la renovación total del arbolado. De hecho, ya se han empezado a talar y retirar los olmos que hay en esta avenida que "presentan patologías graves, incompatibles con su conservación". Por este motivo, serán sustituidos por almezos y algarrobos, más resistentes y adecuados a este entorno, según explicó Madruga. La actuación incluye mejoras para la movilidad peatonal con el arreglo del acerado y una renovación de infraestructuras soterradas, incluyendo nuevas canalizaciones de saneamiento y la modernización del sistema de alumbrado público, con la instalación de 43 luminarias LED.