El próximo festivo en Córdoba llega en forma de ‘macropuente’ para colegios e institutos

El descanso de Semana Santa aún está en la retina y los cordobeses ya se preparan para el próximo día de asueto en el calendario laboral y que coincide, como es habitual, con la primera gran cita del Mayo Festivo cordobés: las Cruces de Mayo, que se celebran en Córdoba del 30 de abril al 4 de mayo.

El calendario laboral de Andalucía para 2025 recoge 12 días marcados en rojo en el almanaque como jornadas festivas no laborables. Así se establece en el decreto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma para el año 2025.

Concretamente, hay ocho festivos nacionales, cuatro regionales, que vienen determinados por las comunidades autónomas, y dos locales.

Día del Trabajo

Entre los ocho festivos está el 1 de Mayo, Día del Trabajo, que este 2025 cae en jueves, y coincide con la segunda jornada de las Cruces de Mayo.

Este será el último festivo oficial de la temporada antes de las vacaciones de verano tanto en el calendario laboral como en el escolar de la provincia, aunque el alumnado y profesorado de la capital están de enhorabuena, puesto que el calendario festivo local contempla dos días festivos coincidiendo con la Feria de Mayo de Córdoba: el jueves 29 y viernes 30 de mayo.

Puente para escolares y docentes

No obstante, el calendario escolar aguarda un regalo para los docentes y escolares de la provincia coincidiendo con el festivo nacional del 1 de mayo. Y es que la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba ha fijado el viernes 2 de mayo como día no lectivo provincial, por lo que colegios e institutos cerrarán sus puertas el miércoles 30 de abril y no volverán a abrir hasta el lunes 5 de mayo, sumando así un ‘macropuente’ de cuatro días.

Estos son los festivos que quedan este 2025

A la espera de que pase el 1 de mayo, el calendario laboral cuenta con otros seis festivos de aquí a final de año, a nivel nacional. En el caso de Córdoba capital, se le suman el 8 de septiembre, Día de la Fuensanta, y el 24 de octubre, Día de San Rafael.

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

13 de octubre (lunes): Fiesta Nacional (pasa de domingo a lunes)

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución

8 de diciembre (lunes): Día siguiente a la Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves). Navidad

