Las autorizaciones de Vía Pública para el montaje de las Cruces tendrán una vigencia de 4 años

Las autorizaciones que concede la Delegación de Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba para el montaje de las Cruces de Mayo tendrán a partir de este año una vigencia de 4 años. La Delegación de Fiestas y Tradiciones, encabezada por Julián Urbano, ha acordado esta novedad que permitirá a los colectivos que montan las tradicionales cruces ahorrar tiempo y dinero, al no tener que volver a presentar cada año el proyecto técnico para la instalación de la cruz. Este documento servirá durante los siguientes años siempre que las entidades no modifiquen ni la estructura ni la ubicación del montaje de la cruz.

El certamen de Cruces de Mayo se celebrará este año entre los días 30 de abril y 4 de mayo. En total serán 53 las cruces, incluidas en las categorías de zonas modernas, recintos cerrados y casco histórico, las que se instalarán en la ciudad. Precisamente este martes, la Delegación de Vía Pública ha empezado a entregar las autorizaciones a las cruces de este año.

Novedad muy solicitada

El delegado de Fiestas, Julián Urbano, confirma esta importante novedad que pretende ahorrar esfuerzos a las entidades organizadoras, en su mayoría hermandades de Córdoba. El edil del PP explica que en este empeño ha trabajado prácticamente desde que llegó a la delegación, en junio del 2023, porque es uno de los trámites más tediosos para quienes montan una cruz. "Para participar en el concurso de cruces hay que solicitar una autorización a Vía Pública, que es la que autoriza la ocupación de la vía, y dentro de toda esa documentación se incluye el proyecto que ahora tendrá una vigencia de 4 años", asegura el concejal.

Las competencias del Departamento de Vía Pública incluyen la concesión de autorizaciones, licencias y controles sobre el uso de la vía pública, así como la tramitación de multas de tráfico y expedientes sancionadores.

De este modo, a partir de ahora el Ayuntamiento no evaluará cada año el proyecto y los colectivos se limitarán a presentar en los años sucesivos una declaración responsable en la que darán fe a la administración local de que no se ha cambiado nada en la instalación de sus respectivas cruces. "Esta ha sido una de las principales batallas de los que montan cruces: no tenerlo que hacer cada año", explica Urbano para apostillar que este proyecto solo servirá para volver a instalar una cruz siempre y cuando la entidad no haya sido sancionada por alguno de los motivos recogidos en las bases del concurso del Mayo Festivo.

No es la única novedad

Esta no será a priori la única novedad de las Cruces de Mayo, ya que el equipo de gobierno prometió desplegar un dispositivo de seguridad mucho más ambicioso que el de años anteriores para evitar, en la medida de lo posible, las molestias vecinales por la acumulación de personas en determinadas zonas. En los próximos días, el gobierno municipal detallará en qué consistirá el plan de vigilancia. En cualquier caso, el plan incluirá el control de aforo y acceso a ciertos recintos (en una decena de cruces multitudinarias), instalación de cámaras de vídeo o la obligatoriedad de reducir el volumen de la música a partir de las 00.00 horas.

Las cruces permanecerán abiertas desde las 12.00 horas hasta las 2.00 horas, en horario ininterrumpido, si bien está establecido que de 16.00 a 19.00 horas no habrá música para favorecer el descanso de los vecinos. Además, el 1 de mayo, el horario será de 12.00 a 00.00 horas, al ser el día 2 laborable, debiendo reducir el volumen de la música a las 23.00 horas. Por último, el domingo 4 de mayo, el horario de apertura será de 12.00 a 16.00 horas. Una vez concluidas las cruces dará comienzo el Festival de Patios, que se celebra este año desde el 5 de mayo al 18.