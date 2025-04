Los alérgicos cordobeses afrontan la inminente 'explosión' del polen de gramíneas y de olivo

Queda apenas una semana para que comience mayo, mes en el que suele haber más concentraciones de los pólenes de olivo y gramíneas, que son los cultivos que más sensibilidad alérgica causan en la población cordobesa, afectando a unas 120.000 personas, con una intensidad entre leve a moderada.

La coordinadora de la Red Española de Aerobiología (REA), la catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, Carmen Galán, señala que los niveles de polen de gramíneas que se han venido registrando en los últimos días en Córdoba reflejan una tendencia al alza, de forma que los valores polínicos actuales pueden estar causando ya sintomatología en la población alérgica.

Carmen Galán, en su despacho del departamento de Botánica. / MANUEL MURILLO

Según Galán, si la previsión meteorológica se mantiene como está prevista para esta semana, con tiempo soleado y temperaturas en claro ascenso, la REA contempla que continuarán aumentando gradualmente las concentraciones de polen de gramíneas y que también el polen del olivo iniciará su escalada, pues los primeros granos de este polen están en el ambiente desde hace días.

El doctor Javier Torres, con un paciente pediátrico que padece alergia respiratoria, y su madre, en el hospital Reina Sofía. / VÍCTOR CASTRO

Valores altos

Como ya anticipó hace unas semanas la Red de Aerobiología, la sección de Alergia del hospital Reina Sofía y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), esta primavera se prevé que los valores de polen que se registren de gramíneas y olivo sean altos o muy altos en provincias como Córdoba, teniendo en cuenta las abundantes lluvias del invierno. Este incremento en las concentraciones de ambos pólenes podría ser más patente ya dentro de unos días, antes de que acabe abril o ya en la primera quincena de mayo, pues la floración se ha adelantado algo y las corrientes de viento que está habiendo está favoreciendo una mayor expansión. Solo si lloviera mucho en las próximas semanas en Córdoba podría amortiguar esta mayor exposición a estos pólenes tan incidentes.

Polen de parietaria y plátano de sombra

A esta previsión se suma, destaca Carmen Galán, que en estos momentos está habiendo también altas concentraciones de polen de parietaria, que es una planta que se encuentra en paredes y muros abandonados, y cuyo crecimiento se ha visto incentivado por las lluvias caídas en lo que va de año. Las personas alérgicas a la parietaria lo pueden ser también al olivo o a las gramíneas, por lo que deben asegurarse de tomar adecuadamente el tratamiento médico que tengan indicado para evitar todo lo posible la sintomatología alérgica, indica la jefa de la sección de Alergología del hospital Reina Sofía, Berta Ruiz.

La jefa de sección de Alergología del hospital Reina Sofía, Berta Ruiz. / MANUEL MURILLO

En cuanto al polen de plátano de sombra se encuentra ya en niveles más bajos, después de que el pico (concentración más alta) de polen haya pasado algo desapercibido por las continuas lluvias de las últimas semanas, explica Berta Ruiz.

Tipos de alergias respiratorias

Por su parte, el coordinador de la Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica del hospital Reina Sofía, Javier Torres, precisa que, aunque el número de menores con alguna o varias alergias respiratorias se mantiene más o menos estable en los últimos años, en esta época del año es cuando más demanda de consultas con el especialista hospitalario se producen por síntomas de alergia a pólenes, sobre todo de olivo y gramíneas.

Torres detalla que el 50% y el 60% de los pacientes con alergias respiratorias atendidos en el Reina Sofía presentan sensibilidad al polen de olivo o gramíneas; entre el 20 y 25% al de alternaria; sobre el 10% a epitelios de perro o gato y un 5% a ácaros, presentando una cifra destacada varias de estas alergias al mismo tiempo.

Realización de una prueba de alergia en el hospital Reina Sofía. / MANUEL MURILLO

Incremento de consultas

Este pediatra hace hincapié en la necesidad de que los menores con síntomas de alergia a pólenes que requieran de atención en el hospital sean derivados en fechas que no coincidan con la circulación concreta de ese polen, pues si esos pacientes ya están necesitando medicación no pueden dejar de tomarla durante una semana, ya que para hacerse las pruebas cutáneas hay que interrumpir durante varios días la toma de fármacos. Los doctores Torres y Ruiz recuerdan que cuando una persona no diagnosticada note síntomas alérgicos debe consultar, en primer lugar, con su pediatra o médico de familia, que podrá indicarle un tratamiento inicial para esos efectos que está notando o derivarlo al especialista hospitalario si lo ve conveniente.

Demanda de antihistamínicos

Para atender el mayor pico de demanda de medicamentos para el tratamiento de la alergia, como los antihistamínicos, las distribuidoras farmacéuticas incrementan en estas fechas el reparto de estos fármacos a las farmacias, señala el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Esta entidad recalca que, además de estos medicamentos o inhaladores, otro producto que compran y que es muy recomendable que usen las personas alérgicas es la mascarilla, así como las gafas de sol, para evitar y reducir la exposición directa al polen.

Suscríbete para seguir leyendo