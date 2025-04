Córdoba inaugura su temporada alta de fiestas con 38 días de diversión entre abril y mayo

Que la Semana Santa haya caído este año a mediados del mes de abril precipita la llegada de la temporada alta de festivos en Córdoba, que tendrá a final del mes de mayo su gran epílogo con la Feria de Nuestra Señora de la Salud. A diferencia del pasado año, el buen tiempo, ensombrecido solo en momentos puntuales, ha permitido al mundo cofrade y al sector turístico disfrutar de una Semana Santa plena con una ocupación hotelera alta que, además, deja vaticinar una primavera con muy buenas expectativas económicas.

Entre las grandes novedades del calendario festivo cordobés de este año -38 días intensos- destaca la nueva ubicación de la Cata del Vino Montilla-Moriles, que se celebra ya esta semana, del 24 al 27 de abril en la avenida del Alcázar, junto a los jardines del monumento. Los operarios llevan todo el fin de semana montando las infraestructuras de los expositores que darán cobijo a las bodegas y los restaurantes participantes en la muestra que cumple su 39 edición para que todo esté listo desde el jueves. La cata está dedicada este año a Julio Romero de Torres y por primera vez no se celebrará de noche. Los organizadores apuestan por el tardeo y solo abrirán en horario de 12.00 a 20.00 horas, otra importante novedad. Después de un año, 2024, en el que la tradicional cita se vio obligada a suspender por, entre otros muchos motivos, la falta de espacio en la plaza de toros, los aficionados a los vinos del marco Montilla-Moriles están de enhorabuena y deseosos de estrenar la nueva localización: en el corazón mismo del casco.

Instalación de la infraestructura de la Cata del Vino en su nueva localización en la avenida del Alcázar. / A.J. GONZÁLEZ

Habas y romería

No será esta la única cita del próximo fin de semana, ya que este domingo los cordobeses y sus visitantes podrán elegir entre asistir a la fiesta en honor a la Virgen de Belén, conocida popularmente como las habas, que está organizada por la Asociación de Amigos de las Ermitas; o por acudir a la Romería de Santo Domingo, que este año cae el mismo día.

En la primera propuesta lúdico-religiosa se celebra una misa y se reparten las tradicionales cazuelas de habas a los asistentes para recordar, en el majestuoso marco de la Sierra cordobesa, el acto que realizaban los ermitaños de entregar un plato de comida a los más necesitados. En cuanto a la Romería de Santo Domingo, que organiza la hermandad del Santísimo Cristo y San Álvaro de Córdoba, será pregonada en esta ocasión por el presidente de la Real Academia de Córdoba, Bartolomé Valle, en un acto que tendrá lugar el 23 de abril en el Real Círculo de la Amistad. El sábado 26 se celebrará el preludio de la romería y el acto de convivencia con las peñas cordobesas, mientras que el domingo 27 tendrá lugar la tradicional romería.

La Fiesta de las Habas lleva a miles de cordobeses a las Ermitas / Manuel Murillo

Concurso de Cruces

Después del estreno, el calendario ofrece apenas unos días de descanso para recuperar el resuello y poder continuar a partir del día 30 de abril con el Concurso de Cruces, que se prolongará hasta el domingo 4 de mayo. En esta edición serán un total de 53 las cruces que participarán en el certamen municipal que celebra sus 101 años de existencia. Lo harán en las tres categorías del concurso: cruces en el casco histórico, recintos cerrados y zonas modernas. El Ayuntamiento -gracias en parte a la resolución positiva del conflicto laboral con Policía Local previo a la Semana Santa- quiere poner en marcha un nuevo dispositivo de seguridad para evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones de personas en el entorno de las cruces de Santa Marina y el Bailío. Además, el delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, que encara ya el segundo año de su mandato, prometió que habría controles y supervisión aleatorios por las cruces instaladas en la ciudad, y que se medirían los decibelios de la música para respetar el descanso.

La Batalla de las Flores, en imágenes / A.J.González

Ese mismo domingo de cruces, el 4 de mayo, tendrá lugar la clásica Batalla de las Flores, organizada un año más por la Federación de Peñas Cordobesas en la avenida de la Victoria y República Argentina, donde se darán cita los cordobeses para dispararle flores a los miembros de la Corporación municipal que participan en esta guerrilla de carrozas decoradas.

Calendario de fiestas populares de Córdoba 2025. / CÓRDOBA

Festival de los Patios

Y solo un día después, el 5 de mayo, dará comienzo el Concurso de Patios Cordobeses, la fiesta por idiosincrasia de la ciudad, que tendrá lugar hasta el día 18 de mayo. En esta ocasión serán 52 las casas-patio repartidas a lo largo del casco histórico que abran sus patios a los visitantes. De ellas, 20 entrarán al concurso en la categoría de arquitectura antigua, 20 en arquitectura moderna, siete en patios singulares y cinco más en patios conventuales, que este año se incorporan al concurso a pesar de las críticas del PSOE. En concreto se podrán visitar los patios de la iglesia del Juramento de San Rafael, el del monasterio de Santa Ana y San José de las Carmelitas Descalzas, el patio del colegio de la Piedad, el de la hermandad de la Misericordia y el del monasterio de Santa Clara de las Clarisas.

Vistantes en el Concurso de Patios 2023, en al recinto de Tinte 9. / A.J. GONZÁLEZ

Además, otra de las novedades del certamen de este año es que el Ayuntamiento ha incrementado el accésit de participación que se dotará con 65.000 euros. De este modo, se pasará de 4.140 euros a 4.820 euros en el caso de los recintos más grandes, y de 3.080 a 3.600 euros en el caso de los más pequeños. Como es habitual, el Festival de los Patios coincidirá con el Concurso de Rejas y Balcones, en el que participarán un total de 30 vecinos de la ciudad engalanando sus casas con bellas flores de temporada.

Romería de la Virgen de Linares

En mitad de esos dos concursos, el segundo domingo de mayo, es decir, el 11 de mayo, tendrá lugar la segunda gran romería: la de la Virgen de Linares, una imagen vinculada a la reconquista de la ciudad por parte del rey Fernando III, allá por el año 1236. La jornada incluirá el popular desfile de romeros, compuesta por hermanos, caballistas, peñas y fieles, que saldrá desde la avenida República Argentina para dirigirse «por el puerto de la Salve» al Santuario de la Virgen de Linares. Una vez terminado el ascenso, a los pies de Sierra Morena, tendrá lugar sobre las 12.30 horas la eucaristía, que dará pasado a los clásicos peroles de convivencia.

La romería de Linares, en imágenes / CÓRDOBA

La feria, final del circuito

Por último y cerrando este particular circuito de fiestas, para el que hay que tener listos el estómago y el bolsillo, cerrará el mes de mayo, entre los días 23 al 31 de mayo (en realidad hasta la madrugada del 1 de junio), la Feria de Córdoba. Por segundo año consecutivo se adelantará la hora del inicio a las 10 de la noche del viernes, con el tradicional encendido del alumbrado y los fuegos artificiales. Este adelanto se estrenó con éxito el año pasado -en realidad, la gente llegaba a la feria mucho antes de que se encendieran las luces- y por eso se repetirá en esta ocasión.

Alumbrado de la Feria de Córdoba en El Arenal. / A. J. González

El Ayuntamiento de Córdoba aún no ha publicado el listado definitivo de los colectivos y entidades que montarán caseta este año, ya que se abrió una ampliación del plazo para la entrega de solicitudes para que, en palabras de Julián Urbano, el recinto ferial estuviera este año cubierto «al 100%». En el listado provisional hay de momento 86 casetas con ubicación determinada. La Delegación de Fiestas ya ha iniciado la instalación de la portada de la Feria y la de las luces del puente de El Arenal y de los accesos al recinto.

En la última comisión de feria, celebrada en marzo, se desterró la idea de celebrar una consulta popular para preguntar si debían permitirse o no la instalación de casetas de manera permanente en el recinto para abaratar los costes del montaje. Finalmente, se decidió no celebrar el referéndum, a cambio del compromiso del equipo de gobierno de incrementar hasta el medio millón de euros las ayudas a los caseteros en los próximos años. La promesa es ampliar la dotación de la subvención para el montaje hasta los 400.000 euros en 2027 y trabajar en las obras que permitan mayores comodidades sobre tomas de luz, agua y saneamiento y en la colocación de una torta de hormigón para las casetas. El presidente del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, recordó que sigue pendiente el soterramiento del tendido eléctrico y criticó que esta feria no vaya a tener «avances, ni más sombras», ya que la plantación de árboles que se había prometido hacer esta primavera se hará en otoño.

Visitantes de toda España disfrutan de las 'Calles en Flor' de Cañete de las Torres / Casavi

Y en la provincia, más

En la provincia, mayo es también la apertura del calendario festivo con las Fiestas Aracelitanas, del 2 al 5 de mayo, o el festival Calles en flor en Cañete de las Torres, del 1 al 4. Las romerías de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, o la Huevada de Villafranca, un día antes, son otras citas para disfrutar en Córdoba.

